У Києві капітально відремонтують 18 закладів освіти (список)



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Капітальний ремонт мають завершити до 31 грудня 2020 року

У різних районах столиці капітально відремонтують 18 закладів освіти. Перелік цих дитячих садків і шкіл затверджено розпорядженням КМДА № 843.

«Усі реконструйовані школи мають стати сучасними, безпечними, креативними та відповідати принципам Нового освітнього простору. Потрібно змінювати суспільну думку про школу – як сіру похмуру будівлю. Це мають бути освітні простори з повним сучасним технічним забезпеченням. Наша мета – поступово змінити на краще усі школи Києва», – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Капітальний ремонт мають завершити до 31 грудня 2020 року. Замовником робіт визначено комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція». Підприємство має отримати вихідні дані для проектування, визначити проектну та генеральну підрядну будівельну організації, забезпечити розроблення, експертизу та затвердження проектної документації, а також подбати про дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт.

Під час укладання договорів підряду на виконання капремонту, слід обов’язково передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта не менше ніж 10 років, а також безумовне повернення у разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт коштів у сумі завищення.

Перелік закладів освіти, які капітально відремонтують

Район Заклади освіти, на об’єктах яких здійснюється капітальний ремонт Адреса Голосіївський Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 273 Вул. Набережно-Корчуватська, 94-А Дарницький Ліцей № 303 суспільно-природничого профілю Вул. Драгоманова, 9-А Дарницький СШ № 302 Вул. Декабристів, 8-А Деснянський Школа І-ІІІ ступенів № 308 Вул. Градинська, 6-Б Дніпровський Дошкільний навчальний заклад № 303 Вул. Юрія Шумського, 6-А Дніпровський Дошкільний навчальний заклад № 515 Просп. Павла Тичини, 14-Б Дніпровський Дошкільний навчальний заклад № 522 Б-р Амвросія Бучми, 5-А Дніпровський Дошкільний навчальний заклад № 525 Просп. Павла Тичини, 14-В Дніпровський Дошкільний навчальний заклад № 577 Б-р Амвросія Бучми, 6/1 Дніпровський Дошкільний навчальний заклад № 583 Вул. Івана Миколайчука, 5/3 Дніпровський Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 258 Вул. Міста Шалетт, 1-А Оболонський Школа І-ІІІ ступенів № 232 Вул. Йорданська, 4-А Печерський Ліцей міжнародних відносин № 51 Вул. Пилипа Орлика, 13 Подільський Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа № 45» Вул. Маршала Гречка, 22-А Подільський Дошкільний навчальний заклад № 163 Вул. Копилівська, 55 Святошинський Спеціалізована школа № 317 Вул. Булгакова, 12 Солом’янський Середня загальноосвітня школа № 166 Вул. Єреванська, 20 Шевченківський Гімназія № 172 «Нивки» Вул. Ружинська, 30-32



