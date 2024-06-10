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Представниця Міжнародного кримінального суду відвідала місця російських атак на Харківщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Представниця Міжнародного кримінального суду відвідала місця російських атак на Харківщині
Прокуратура: «Під час нашої поїздки на Харківщину міжнародні колеги на власні очі побачили наслідки міжнародних злочинів, які вчиняє держава-агресор на нашій землі»
фото: Харківська обласна прокуратура

Бренда Голліс поспілкувалась з працівницею будівельного гіпермаркету «Епіцентр», якій вдалося вижити після ракетного удару РФ

Керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Міжнародного кримінального суду Бренда Голліс та начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов побували на місцях російських атак на цивільну інфраструктуру Харківщини. Про це повідомляє Харківська прокуратура.

Першою точкою візиту стало прифронтове місто Купʼянськ, яке систематично потерпає від російських обстрілів.

«Документування та розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими, залишається незмінним пріоритетом нашої роботи. І наша першочергова мета сьогодні – це відновити справедливість для тих людей, які постраждали від воєнних злочинів», – наголосив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Представниця Міжнародного кримінального суду відвідала місця російських атак на Харківщині фото 1
фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові Бренда Голліс та Юрій Бєлоусов побували у повністю знищеному від російських авіаударів «Епіцентрі», де загинуло 19 людей, серед яких двоє дітей – 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець.

Бренда Голліс поспілкувалась з однією з потерпілих – працівницею будівельного гіпермаркету, якій дивом вдалось вижити.

Представниця Міжнародного кримінального суду відвідала місця російських атак на Харківщині фото 2
Харківська обласна прокуратура
Бренда Голліс відвідала знищену російськими ракетними ударами типографію
Бренда Голліс відвідала знищену російськими ракетними ударами типографію
Харківська обласна прокуратура

«Під час нашої поїздки на Харківщину міжнародні колеги на власні очі побачили наслідки міжнародних злочинів, які вчиняє держава-агресор на нашій землі», – резюмував Бєлоусов. Під час робочого візиту до Харкова Бренда Голліс та Юрій Бєлоусов також відвідали знищену російськими ракетними ударами типографію. 

Нагадаємо, у Гаазі відкривається Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ,  може подати заяву на відшкодування. У 2024 році вже розглядається щонайменше 487 справ проти країни-агресорки, з них 310 справ порушені громадянами та 177 – бізнесом.

До слова, білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки. 

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Теги: прокуратура Міжнародний кримінальний суд розслідування держава місто

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