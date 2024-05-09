Що кримінального у «колорадській стрічці». Пояснення історика до 9 Травня

Алфьоров: «Українське законодавство заборонило стрічки із комбінацією чорних та помаранчевих смуг – як прояв антиукраїнської політики»

Георгіївська, або «колорадська» стрічка стала позначати «русский мир», як і 9 травня стало святом суто «русского мира». Таким чином, люди, які маркували себе стрічкою, по суті, стали маркерами російської ідентичності. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів історик Олександр Алфьоров.

Історик зазначає, що термін «колорадська стрічка» – це термін, яким ми позначаємо Георгієвську стрічку. Сама по собі стрічка – поєднання помаранчевого та чорних кольорів – не несе якоїсь небезпеки.

«Поєднання помаранчевого та чорних кольорів у стрічку, в горизонтальну смугу, дає нам цю комбінацію, яка називається «колорадською» стрічкою», – пояснює Алфьоров.

Він зазначив, оскільки після розпаду СРСР Росія не могла святкувати День Незалежності, у них залишився такий собі загальний святковий день – це 9 травня, навколо якого росіяни будують архітектуру руського міра та Росії.

«Відповідно, ця стрічка стала позначати «русский мир», як і 9 травня стало святом суто «русского мира». Таким чином, люди, які маркували себе стрічкою, по суті, стали маркерами російської ідентичності», – розповів історик.

Алфьоров нагадав, що ця стрічка у 2014 році зіграла свою роль: її одягали ті, хто виходить вже не просто за «русский мир», а проти України. «Відповідно, українське законодавство заборонило стрічки із комбінацією чорних та помаранчевих смуг – як прояв антиукраїнської політики», – наголосив він.

Нагадаємо, в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки в Україні Верховна Рада заборонила ще 16 травня 2017 року.

До слова, з нагоди вшанування закінчення Другої світової війни 8 і 9 травня поліція Берліна опублікувала правила, які стосуються радянських меморіалів у місті та його найближчих околицях. Поліція Берліна заборонила демонструвати російську символіку на пам'ятних заходах, які відбудуться 8 та 9 травня з нагоди 79-ї річниці перемоги над фашизмом. Йдеться про прапори Росії, георгіївські стрічки та іншу символіку, пов'язану з вторгненням РФ в Україну.