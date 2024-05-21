Скандал через інфіковану кров у Британії: уряд виплатить потерпілим по $127 тис.
Ріші Сунак оголосив 20 травня «днем ганьби для британської держави»
Британцям, яким десятки років тому перелили заражену ВІЛ та/або гепатитом С кров, виплатять по сто тисяч фунтів стерлінгів як компенсацію. Це підтвердив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, пише The Guardian.
Мінімальний розмір компенсації визначив королівський адвокат Роберт Френсіс у ході дослідження минулого року. Сунак пообіцяв реалізувати пропозицію Френсіса: «Скільки б не коштувала реалізація цієї схеми, ми її сплатимо».
Заява Сунака стала відповіддю на опубліковане розслідування.
В 1970-х- 990-х роках 30 тис. жителів Великої Британії постраждали від переливання крові або її компонентів, які були заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або гепатитом С. Такими є офіційні результати розслідування, проведеного під керівництвом колишнього судді Брайана Лангстаффа. Звіт було опубліковано у понеділок, 20 травня.
У зв'язку з цим Ріші Сунак оголосив 20 травня «днем ганьби для британської держави», британські ЗМІ характеризують те, що сталося, як «найбільшу катастрофу в історії британської охорони здоров'я».
«Компенсація не поверне нікому здоров'я та втрачених дітей. Але уряд має фінансово вирішити цю проблему та визнати всі втрачені за ці роки зарплати, пенсії, іпотеки», – каже 58-річний Річард Уорвік, якого заразили ВІЛ та гепатитом С у ході експериментального лікування гемофілії коли він був ще школярем.
На даний момент, пише The Guardian, обіцяні владою компенсації отримали близько чотирьох тисяч постраждалих та партнерів загиблих.
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