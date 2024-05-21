Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скандал через інфіковану кров у Британії: уряд виплатить потерпілим по $127 тис.

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скандал через інфіковану кров у Британії: уряд виплатить потерпілим по $127 тис.
Мітинг тих, хто вижив через заражену кров, та рідних потерпілих, перед фінальним звітом розслідування
фото: The Telegraph

Ріші Сунак оголосив 20 травня «днем ганьби для британської держави»

Британцям, яким десятки років тому перелили заражену ВІЛ та/або гепатитом С кров, виплатять по сто тисяч фунтів стерлінгів як компенсацію. Це підтвердив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, пише The Guardian.

Мінімальний розмір компенсації визначив королівський адвокат Роберт Френсіс у ході дослідження минулого року. Сунак пообіцяв реалізувати пропозицію Френсіса: «Скільки б не коштувала реалізація цієї схеми, ми її сплатимо».

Заява Сунака стала відповіддю на опубліковане розслідування.

В 1970-х- 990-х роках 30 тис. жителів Великої Британії постраждали від переливання крові або її компонентів, які були заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або гепатитом С. Такими є офіційні результати розслідування, проведеного під керівництвом колишнього судді Брайана Лангстаффа. Звіт було опубліковано у понеділок, 20 травня. 

У зв'язку з цим Ріші Сунак оголосив 20 травня «днем ганьби для британської держави», британські ЗМІ характеризують те, що сталося, як «найбільшу катастрофу в історії британської охорони здоров'я».

«Компенсація не поверне нікому здоров'я та втрачених дітей. Але уряд має фінансово вирішити цю проблему та визнати всі втрачені за ці роки зарплати, пенсії, іпотеки», – каже 58-річний Річард Уорвік, якого заразили ВІЛ та гепатитом С у ході експериментального лікування гемофілії коли він був ще школярем.

На даний момент, пише The Guardian, обіцяні владою компенсації отримали близько чотирьох тисяч постраждалих та партнерів загиблих.

Нагадаємо, спалах скарлатини зафіксували в Одеській області. У регіоні вже є летальний випадок через недугу. Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Фахівці зазначають, що зростання захворюваності на скарлатину пов'язане з циклічним підйомом. Востаннє такий підйом реєстрували у 2014 році, коли захворіло 355 осіб.

До слова, лікар-інфекціоніст дав відповідь, чи потрібно цьогоріч щеплюватися від Covid-19.

Читайте також: Інфекціоніст Федір Лапій про спалах гепатиту А: Досі важко сказати, чому саме Вінниця
Теги: компенсація Ріші Сунак розслідування адвокат міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті
Демобілізація як російське ІПСО. Нардепка попередила про загрози
22 квiтня, 08:16
За роки після трагедії під Смоленськом було чимало гіпотез щодо причини падіння літака
Смерть експрезидента Качинського. Прокуратура Польщі озвучила нові подробиці катастрофи
26 квiтня, 08:44
Арешт заступника став болісним ударом у репутації Сергія Шойгу
Чи збереже Шойгу посаду після скандалу із заступником? Аналіз Bloomberg
26 квiтня, 10:54
Голова Міноборони Нідерландів спрогнозувала негативний результат війни для України
Міністр оборони Нідерландів вважає реальною перспективу поразки України
26 квiтня, 10:35
Представники Російського Червоного Хреста знущалися з українських військовополонених та відкрито підтримували війну проти України
Червоний Хрест продовжив членство філії у Росії, попри численні порушення під час війни
30 квiтня, 11:52
Прикордонники спільно з оперативниками міграційної поліції викрили зловмисника, який на автомобілі «Ford Transit» намагався доправити вісім чоловіків до лінії розмежування державного кордону
Втеча групи чоловіків за кордон за 2,5 млн грн: на Буковині затримано ухилянтів
2 травня, 04:57
Країни Балтії попередили про ризики авіакатастроф через придушення сигналів GPS Росією
Яку нову загрозу для країн Балтії несе РФ – Financial Times попередила про небезпеку
29 квiтня, 12:52
Колумбійський лідер і раніше різко критикував ізраїльську владу
Колумбія планує розірвати дипломатичні відносини з Ізраїлем
2 травня, 05:20
Сійярто назвав створення фонду НАТО для України божевільним планом
Фонд НАТО на €100 млрд для України. Угорщина зробила заяву
9 травня, 06:13

Соціум

У Франції активісти, що показують виставку про звірства РФ, потрапили у загадкову ДТП (фото)
У Франції активісти, що показують виставку про звірства РФ, потрапили у загадкову ДТП (фото)
Скандал через інфіковану кров у Британії: уряд виплатить потерпілим по $127 тис.
Скандал через інфіковану кров у Британії: уряд виплатить потерпілим по $127 тис.
У Ірані розпочалась церемонія прощання із загиблим президентом Раїсі (фото)
У Ірані розпочалась церемонія прощання із загиблим президентом Раїсі (фото)
Лише третина росіян категорично проти застосування тортур над людьми – опитування
Лише третина росіян категорично проти застосування тортур над людьми – опитування
Відвідування певних пляжів у Туреччині може закінчились величезним штрафом: подробиці
Відвідування певних пляжів у Туреччині може закінчились величезним штрафом: подробиці
«Загроза традиційній сім'ї»: Ердоган розкритикував Євробачення
«Загроза традиційній сім'ї»: Ердоган розкритикував Євробачення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
12K
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних
9741
Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
7977
Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі
7889
85-річчя у Палаці «Україна». Хто прийшов вітати легендарного керівника Ансамблю Вірського (фото)
6558
Усім народжувати по троє дітей. Нардеп пояснив скандальний законопроєкт

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua