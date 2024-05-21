Скандал через інфіковану кров у Британії: уряд виплатить потерпілим по $127 тис.

Мітинг тих, хто вижив через заражену кров, та рідних потерпілих, перед фінальним звітом розслідування

Ріші Сунак оголосив 20 травня «днем ганьби для британської держави»

Британцям, яким десятки років тому перелили заражену ВІЛ та/або гепатитом С кров, виплатять по сто тисяч фунтів стерлінгів як компенсацію. Це підтвердив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, пише The Guardian.

Мінімальний розмір компенсації визначив королівський адвокат Роберт Френсіс у ході дослідження минулого року. Сунак пообіцяв реалізувати пропозицію Френсіса: «Скільки б не коштувала реалізація цієї схеми, ми її сплатимо».

Заява Сунака стала відповіддю на опубліковане розслідування.

В 1970-х- 990-х роках 30 тис. жителів Великої Британії постраждали від переливання крові або її компонентів, які були заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або гепатитом С. Такими є офіційні результати розслідування, проведеного під керівництвом колишнього судді Брайана Лангстаффа. Звіт було опубліковано у понеділок, 20 травня.

У зв'язку з цим Ріші Сунак оголосив 20 травня «днем ганьби для британської держави», британські ЗМІ характеризують те, що сталося, як «найбільшу катастрофу в історії британської охорони здоров'я».

«Компенсація не поверне нікому здоров'я та втрачених дітей. Але уряд має фінансово вирішити цю проблему та визнати всі втрачені за ці роки зарплати, пенсії, іпотеки», – каже 58-річний Річард Уорвік, якого заразили ВІЛ та гепатитом С у ході експериментального лікування гемофілії коли він був ще школярем.

На даний момент, пише The Guardian, обіцяні владою компенсації отримали близько чотирьох тисяч постраждалих та партнерів загиблих.

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