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Міноборони прокоментувало законопроєкт про створення Військової поліції

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міноборони прокоментувало законопроєкт про створення Військової поліції
Законопроєкт передбачає комплектування Військової поліції за рахунок ЗСУ (не більш ніж 1,5% чисельності Збройних Сил)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністерство наголошує на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту

Міноборони підтримує законопроєкт про створення Військової поліції та закликає народних депутатів визначити його пріоритетним. Відповідну заяву Міністерство оборони України опублікувало у Facebook.

«Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ. Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21», – йдеться у повідомленні.

Міністерство наголошує на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.

«Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Голова Правоохоронного комітету Верховної Ради Сергій Іонушас ініціював створення в Україні Військової поліції. Відповідний законопроєкт №6569-д зареєстровано в парламенті 31 травня.

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Теги: військові поліція Міноборони Україна ТЦК

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