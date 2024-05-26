Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

У декларації за 2023 рік Дмитро Тишлек вказав, що працює докторантом у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції

Герой гучного журналістського розслідування, який вилетів із керівництва Нацполіції, добився закриття справи проти себе

Печерський райсуд Києва закрив справу проти колишнього заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека за ч. 1 ст. 172-5 Кодексу про адмінправопорушення («Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків») за відсутністю події і складу правопорушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними протоколу НАЗК, кілька років Тишлек разом зі сім’єю знімали столичну квартиру площею 140,2 кв. м (належить ідеологу «Великого будівництва» Юрію Голику) та житловий будинок площею 320,5 кв.м у селі Вишеньки на Київщині (оселя записана на Наталю Нечепоренко) за цінами нижче ринкових. Цей факт, на думку НАЗК і прокурора, є порушенням закону про запобігання корупції. У суді прокурор наполягав на застосуванні до експосадовця штрафу 3,4 тис. грн і конфіскації 842 тис. грн у вигляді отриманого подарунку (під подарунком слідство мало на увазі різницю коштів між мінімальною ринковою вартістю та фактичною вартістю оренди нерухомості).

Водночас адвокат Тишлека просив суд закрити справу. Він твердив на некоректності зазначених у протоколі даних щодо визначення, зокрема, оренди нерухомості за ціною нижчою мінімальної ринкової. Захисник вважав, що висновки зробив неналежний суб’єкт оцінки, без врахування інших умов користування житлом.

Як дослідив суд, наприкінці 2018 року дружина Тишлека (на той час займав посаду заступника начальника департаменту захисту економіки Національної поліції) Олександра Балакай уклала із власником квартири на 140 «квадратів» Юрієм Голиком договір користування. Згідно з ним, Голик передав Балакай у строкове користування квартиру для проживання її та членів сім’ї. Також сторони домовилися: Балакай та її сім’я не сплачують власнику гроші за оренду житла. Натомість винаймачі оплачують компослуги, завершують ремонт знятої квартири Голика і забезпечують її належний догляд.

Такий договір діяв до кінця 2021 року. 29 грудня 2021-го сторони уклали акт приймання-передачі квартири, у якому орендар прописала, які конкретні ремонтні роботи у квартирі Голика було проведено власним коштом. Того ж дня Балакай і Голик уклали договір користування цією ж квартирою до 1 червня 2023 року, де визначили місячну оренду у розмірі 20 тис. грн без врахування комунальних платежів. Іще вони зазначили: меблі та побутова техніку, яку закупить орендар, після завершення терміну користування оселею може бути передана у власність Голика у вигляді орендної плати.

Отже, оренду на суму 154 тис. грн сім’я поліцейського Дмитра Тишлека погасила за рахунок придбаних меблів і техніки: двох телевізорів-плазм Samsung, пральної машинки Bosch, дивана, двоспального ліжка з матрацом та робочого крісла. У матеріалах справи є відомості, що Київський науково-дослідний інститут судових експертиз оцінив куплене майно сім'єю Тишлека у 910 тис. грн.

Що стосується користування Тишлеком чужим будинком 320,5 кв.м у селі Вишеньки, то Феміда не змогла з’ясувати власне період проживання. НАЗК вказувало, що колишній поліціянт мешкав там протягом липня-жовтня 2023 року. Однак будь-яких доказів, переконаний суд, не надали результати службового розслідування дисциплінарної комісії МВС і матеріали журналістського розслідування команди Bihus.info. Єдине, що зафіксував суд: власниця будинку площею 320,5 кв. м у селі Вишеньки купила його 7 вересня 2023 року. А це, мовляв, зазначила Феміда, спростовує факт проживання Тишлека у вказаному помешканні до дати купівлі/продажу.

«Отже, доказів, на підставі яких суд може встановити наявність обставин (фактів), що зазначені у протоколі про адміністративне правопорушення, в частині цих обставин, які мають значення для вирішення справи, суду не надано», – сказано у постанові.

Окремо суд дослідив питання розрахунку мінімальної ринкової вартості оренди (користування) квартирою та будинком, де жив Тишлек із сім’єю. Водночас Феміда забракувала офіційні листи, де зазначено суму мінімальної оренди нерухомості, підписані директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександром Рувіним.

Поза тим суд скористався висновком комплексної комісійної судової оціночно-будівельної та товарознавчої експертизи, яку проводили експерти інституту Рувіна у рамках кримінального провадження. Цей документ принесли до суду захисники Тишлека. У ньому сказано, що експертам не вдалося визначити ринкову вартість орендної плати квартири і будинком, якими користувався Дмитро Тишлек.

Однак експерти інституту Рувіна зійшлися в іншому. Вони переконані, що загальна сума витрат, які Тишлек із дружиною сплачували у вигляді ремонту квартири Голика, а також придбаного і переданого орендодавцю майна, «не є нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди зазначеного житла».

Насамкінець суд ухвалив вердикт, що НАЗК і прокурор не надали допустимих доказів про вчинення адмінправопорушення з боку ексзаступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2023 року журналісти-розслідувачі оприлюднили відомості, де стверджувалося, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а його дружина Олександра Балакай навіть після російського вторгнення не позбулася російського паспорта.

Після виходу розслідування очільник МВС Ігор Клименко відсторонив Дмитра Тишлека від займаної посади і призначив службове розслідування. Також було сказано про відкриття кримінального провадження.

19 грудня 2023 року полковник Дмитро Тишлек написав рапорт про звільнення із займаної посади.

В електронній декларації за 2023 рік Тишлек зазначив, що працює на посаді докторанта у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Раніше Юрій Голик повідомив ЗМІ, що знайомий із Дмитром Тишлеком з часів роботи того у департаменті захисту економіки Дніпропетровщини. Вони разом грали у Дніпрі у футбол, а квартиру в Києві правоохоронцю віддав, бо самому вона нібито не була потрібна.