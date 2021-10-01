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    Працівник СТО три доби катався Києвом на викраденому BMW

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    Правоохоронці затримали&nbsp;27-річного працівника СТО - Працівник СТО три доби катався Києвом на викраденому BMW
    Правоохоронці затримали 27-річного працівника СТО
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник завдав власнику авто збитків на понад мільйон гривень

    До поліції Києва звернувся місцевий мешканець із заявою про викрадення автомобіля BMW зі станції технічного обслуговування на вулиці Закревського. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили обставини скоєння злочину та затримали підозрюваного, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Ми з’ясували, що 27-річний працівник станції технічного обслуговування взяв без дозволу автівку та майже три доби користувався нею. Однак у день повернення власник виявив відсутність транспортного засобу та повідомив у поліцію. Орієнтування відразу передали автопатрулям, які через годину на бульварі Перова у Дніпровському районі виявили та зупинили іномарку», – розповів начальник відділу поліції № 2 Деснянського управління поліції Дмитро Слюта.

    Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час розслідування правоохоронці провели товарознавчу експертизу транспортного засобу та встановили, що своїми діями зловмисник завдав потерпілому збитків на понад мільйон гривень.

    За процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури слідчі Деснянського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, яке завдало значної матеріальної шкоди).

    Правоохоронці направили до суду клопотання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

    Нагадаємо, з парковки на проспекті Миколи Бажана в Києві була викрадена вантажівка «Газель». Про це до поліції повідомив власник автівки. Працівники карного розшуку встановили місцезнаходження вантажівки та затримали підозрюваного у вчиненні правопорушення.

    Нещодавно поліція Київщини викрила злочинне угруповання, яке викрадало елітні автомобілі, та базу розбірки крадених авто.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал викрадення автомобіль
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    Працівник СТО три доби катався Києвом на викраденому BMW