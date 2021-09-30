Молодик викрав вантажівку із парковки в Києві (фото)

Оперативні розшукали викрадену вантажівку та затримали зловмисника

З парковки на проспекті Миколи Бажана в Києві була викрадена вантажівка «Газель». Про це до поліції повідомив власник автівки.

Слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та з колегами кримінального підрозділу розпочали розшук автотранспорту та правопорушника, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час проведення комплексу оперативних заходів працівники карного розшуку встановили місцезнаходження вантажівки та затримали підозрюваного у вчиненні правопорушення.

«Ми вивчили відеозаписи з камер спостереження системи «Безпечне місто» та дізналися про напрямок руху викраденої «Газелі». Крадієм авто виявився раніше судимий за квартирні крадіжки 22-річний мешканець Житомирщини. Зловмисник розбив скло, знайшов у салоні ключі запалювання та заволодів вантажівкою. Крім того, затриманий викрав особисті речі власника автомобіля та намагався зняти кошти з його банківської кредитної картки», – розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко.

Слідчі Дарницького управління поліції затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за погодженням з місцевою окружною прокуратурою повідомили йому про підозру у вчиненні незаконного заволодіння транспортним засобом.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно поліція Київщини викрила злочинне угруповання, яке викрадало елітні автомобілі, та базу розбірки крадених авто.