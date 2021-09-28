Лишали від автівок лише емблеми: на Київщині зловили викрадачів елітних машин (фото, відео)

У березні 2021 року зловмисники заволоділи автівкою Toyota, яка належала мешканцю села Білогородка

Зловмисники розбирали більшість викрадених авто на запчастини

Поліція Київщини викрила злочинне угруповання, яке викрадало елітні автомобілі, та базу розбірки крадених авто. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, у березні 2021 року зловмисники заволоділи автівкою Toyota, яка належала мешканцю села Білогородка, а у квітні у селі Софіївська Борщагівка викрали авто Lexus.

Під час оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що двоє жителів Бучанського району спільно з 39-річним мешканцем Житомирщини викрадали автомобілі преміум-класу шляхом використання спеціальних засобів-сканерів, далі переганяли транспортні засоби у відстійники та перебивали номери. Надалі зловмисники реалізовували автівки за межами Київщини, але найчастіше віддавали на розбірку.

Організатор групи – 31-річний житель Білогородки – добре знана в кримінальних колах особа. Чоловік раніше судимий за угони та збут наркотиків. Його спільник – 28-річний житель села Сарни – раніше судимий за розбій, угон, хуліганство.

Працівники поліції встановили місце, де перебували викрадені автівки, та провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, у результаті яких вилучили спеціальні засоби для викрадення автівок, велику кількість державних номерних знаків, посвідчення водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також банківські картки.

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів: «На скоєння злочинів автокрадії виходили вночі та ретельно маскувались, до деталей планували шляхи відходу, а також заздалегідь замовляли ключі під конкретні іномарки. Обирали автомобілі, припарковані у дворах, і ті, що не обладнано додатковою сигналізацією. Фари, бампери, колеса і напіврозібрані іномарки – все це виявила поліція Київщини на базі, де злодії розкурочували викрадені авто. На жаль, деякі із автомобілів повернути їх власникам вже не вдасться».

Правоохоронці за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі поліція також перевіряє причетність цих осіб до скоєння аналогічних злочинів на території столиці та інших областей України.