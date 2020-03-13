У Києві комунальні сервісні центри запроваджують обмеження через коронавірус



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Більшість питань можна вирішити дистанційно, не відвідуючи сервісні центри

Столичний комунальний концерн «Центр комунального сервісу» запроваджує низку протиепідемічних заходів та обмежень під час прийому у сервісних центрах. Про це повідомили у концерні.

Зокрема, з 12 березня у всіх сервісних центрах ЦКС:

проводять наскрізне провітрювання та вологе прибирання із дезінфекційними засобами (технологічна перерва із 13:00 до 13:30 – у районних сервісних центрах та за звичним графіком у точках крокової доступності);

запровадили заборону на обслуговування відвідувачів із характерними зовнішніми проявами ГРВІ без масок;

не допускають до роботи фахівців із ознаками інфекційного захворювання.

У концерні нагадують, що більшість питань можна вирішити дистанційно, не відвідуючи сервісні центри, за телефоном call-центру: 247-40-40 та через сайт «Центру комунального сервісу».

Зокрема, у розділі «Споживачам» можна:

записатись в електронну чергу: https://cks.com.ua/equery

замовити опломбування, розпломбування, акт звіряння, змінити кількість мешканців: https://cks.com.ua/remote

замовити повірку, заміну чи встановлення лічильників: https://cks.com.ua/services/

дізнатися відповідь на «часті запитання»: https://cks.com.ua/faq

оперативно проконсультуватися: https://cks.com.ua/feedback

Сплатити за усі спожиті послуги та передати показання лічильників води і опалення можна через особистий кабінет ЦКС: https://cks.com.ua/cabinet

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

13 березня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури України та керівництва аеропорту «Бориспіль» про закриття авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.

Як повідомлялося, 10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Наразі у Києві сім базових лікарень мають експрес-тести на виявлення коронавірусу.

Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.

До слова, у разі проявів симптомів захворювання необхідно повідомити свого сімейного лікаря телефоном, бути з ним на зв’язку та дотримуватися його рекомендацій.

У разі повернення з країни, де зареєстровані випадки коронавірусу, необхідно зателефонувати за телефоном: 15-51. Такий дзвінок дасть змогу зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу.

Крім того, у столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – з мобільного (згідно з тарифами оператора).