Влада Києва спростувала чутки про закриття міста на в’їзд і виїзд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ніхто місто закривати не має наміру, заявили у КМДА

Столична влада не ухвалювала жодних рішень щодо закриття Києва на в’їзд і виїзд. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Він пояснив, що в соцмережах та в деяких ЗМІ поширюється інформація про нібито закриття столиці на в’їзд та виїзд у разі виявлення хоча б одного хворого на коронавірус.

«Офіційно заявляю: ніхто місто закривати не має наміру. Наразі жодних рішень щодо обмеження в’їзду та виїзду з міста не ухвалювали», – повідомив Поворозник.

Він підкреслив, що такі обмеження застосовуються за окремим рішенням постійної комісії техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій чи нормативними документами, які ухвалені на державному рівні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

13 березня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури України та керівництва аеропорту «Бориспіль» про закриття авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.

Як повідомлялося, 10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Наразі у Києві сім базових лікарень мають експрес-тести на виявлення коронавірусу.

Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.

До слова, при проявах симптомів захворювання необхідно повідомити свого сімейного лікаря телефоном, бути з ним на зв’язку та дотримуватися його рекомендацій.

У разі повернення з країни, де зареєстровані випадки коронавірусу, необхідно зателефонувати за телефоном: 15-51. Такий дзвінок дасть змогу зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу.

Крім того, у столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).