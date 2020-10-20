Названо найпопулярнішу марку серед українських автовикрадачів



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Експерти радять для захисту автомобіля не обмежуватися штатною сигналізацією, а встановити додатковий захист

В Україні серед викрадачів цього року користувалися попитом автомобілі марки Toyota

У світі злодії викрадають автомобілі кожні 40 секунд. Про це повідомляє Автоцентр.

За даними Детройтського бюро, за минулий рік в США було викрадено:

38 938 одиниць Ford F-Series,

Honda Civic - 33 220 викрадень,

повнорозмірні пікапи Chevrolet (32 583 одиниць),

седани Honda Accord (30 745 одиниць),

Toyota Camry (15 656 одиниць).

Найчастіше злодії заволодівали транспортними засобами, випущеними в 2018 (47 859 викрадень) і 2019 роках (45 118 викрадень).

Видання зазначає, що в Україні також високий рівень викрадень.

Зокрема, за інформацією поліції цього року найчастіше викрадали автомобілі марки Toyota.

Експерти радять для захисту автомобіля не обмежуватися штатною сигналізацією, а встановити додатковий захист.