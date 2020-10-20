Названо найпопулярнішу марку серед українських автовикрадачів
В Україні серед викрадачів цього року користувалися попитом автомобілі марки Toyota
У світі злодії викрадають автомобілі кожні 40 секунд. Про це повідомляє Автоцентр.
За даними Детройтського бюро, за минулий рік в США було викрадено:
- 38 938 одиниць Ford F-Series,
- Honda Civic - 33 220 викрадень,
- повнорозмірні пікапи Chevrolet (32 583 одиниць),
- седани Honda Accord (30 745 одиниць),
- Toyota Camry (15 656 одиниць).
Найчастіше злодії заволодівали транспортними засобами, випущеними в 2018 (47 859 викрадень) і 2019 роках (45 118 викрадень).
Видання зазначає, що в Україні також високий рівень викрадень.
Зокрема, за інформацією поліції цього року найчастіше викрадали автомобілі марки Toyota.
Експерти радять для захисту автомобіля не обмежуватися штатною сигналізацією, а встановити додатковий захист.