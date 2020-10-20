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    Авто

    Названо найпопулярнішу марку серед українських автовикрадачів

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    Експерти радять для захисту автомобіля&nbsp;<span>не обмежуватися штатною сигналізацією, а встановити додатковий захист</span> - Названо найпопулярнішу марку серед українських автовикрадачів
    Експерти радять для захисту автомобіля не обмежуватися штатною сигналізацією, а встановити додатковий захист

    В Україні серед викрадачів цього року користувалися попитом автомобілі марки Toyota

    У світі злодії викрадають автомобілі кожні 40 секунд. Про це повідомляє Автоцентр.

    За даними Детройтського бюро, за минулий рік в США було викрадено:

    • 38 938 одиниць Ford F-Series,
    • Honda Civic - 33 220 викрадень,
    • повнорозмірні пікапи Chevrolet (32 583 одиниць),
    • седани Honda Accord (30 745 одиниць),
    • Toyota Camry (15 656 одиниць).

    Найчастіше злодії заволодівали транспортними засобами, випущеними в 2018 (47 859 викрадень) і 2019 роках (45 118 викрадень). 

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    Названо найпопулярнішу марку серед українських автовикрадачів
    Названо найпопулярнішу марку серед українських автовикрадачів

    Видання зазначає, що в Україні також високий рівень викрадень.

    Зокрема, за інформацією поліції цього року найчастіше викрадали автомобілі марки Toyota.

    Експерти радять для захисту автомобіля не обмежуватися штатною сигналізацією, а встановити додатковий захист.

    США викрадення автомобіль Україна
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