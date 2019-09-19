У Києві на Лисій горі знайшли снаряд часів Другої світової
У Голосіївському районі столиці, виявлено артилерійський снаряд АС-152 мм часів Другої світової війни
У Києві на території урочища «Лиса гора» знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у місті Києві.
Зазначається, що 18 вересня на відкритій території в урочищі «Лиса гора», що у Голосіївському районі столиці, виявлено артилерійський снаряд АС-152 мм часів Другої світової війни.
Як повідомили рятувальники, група піротехніків вилучила та знищила на полігоні боєприпаси.
У ДСНС також додали, що всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 850 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік знайшов у себе на подвір'ї гранати часів Другої світової війни.