У Києві на три дні скасують рейси електрички: список

У всіх випадках повідомляють про технічні причини змін графіка

У Києві на найближчі дні з технічних причин скасували низку рейсів приміських електропоїздів. Про це повідомляє в Telegram «Зміни руху Київпастранс».

№7307 від ст. Дарниця;

№7308 від ст. Київ-Волинський;

№7315 від ст. Дарниця;

№7316 від ст. Київ-Волинський.

У понеділок, 17 січня, вранці, скасовано рейси за такими напрямками:

Увечері того ж дня електрички не курсуватимуть за такими напрямками:

№7416 від ст. Борщагівська;

№7423 від ст. Дарниця;

№7424 від ст. Борщагівська;

№7431 від ст. Дарниця.

У вівторок, 18 січня, вранці, скасовуються рейси за такими напрямками:

№7307 від ст. Дарниця;

№7308 від ст. Київ-Волинський;

№7315 від ст. Дарниця;

№7316 від ст. Київ-Волинський.

Увечері того ж дня електрички не курсуватимуть за такими напрямками:

№7416 від ст. Борщагівська;

№7423 від ст. Дарниця;

№7424 від ст. Борщагівська;

№7431 від ст. Дарниця.

У середу, 19 січня вранці, буде скасовано рейси за такими напрямками:

№7307 від ст. Дарниця;

№7308 від ст. Київ-Волинський;

№7315 від ст. Дарниця;

№7316 від ст. Київ-Волинський.

Увечері того ж дня електрички не курсуватимуть за такими напрямками:

№7416 від ст. Борщагівська;

№7423 від ст. Дарниця;

№7424 від ст. Борщагівська;

№7431 від ст. Дарниця.

Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою. Примітно, що на вище вказані маршрути поїзди не виходять ще з 10 січня, причому за таким же графіком.

У всіх випадках повідомляють про технічні причини змін графіка.

Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.

Нещодавно в одному із вагонів міської електрички невідомі розбили вікно. Працівники залізниці проявили винахідливість і заклеїли вікно рекламою.