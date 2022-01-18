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    У Києві на три дні скасують рейси електрички: список

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    У Києві скасували частину рейсів міської електрички: повний перелік - У Києві на три дні скасують рейси електрички: список
    У Києві скасували частину рейсів міської електрички: повний перелік

    У всіх випадках повідомляють про технічні причини змін графіка

    У Києві на найближчі дні з технічних причин скасували низку рейсів приміських електропоїздів. Про це повідомляє в Telegram «Зміни руху Київпастранс».

    У понеділок, 17 січня, вранці, скасовано рейси за такими напрямками:
    • №7307 від ст. Дарниця;
    • №7308 від ст. Київ-Волинський;
    • №7315 від ст. Дарниця;
    • №7316 від ст. Київ-Волинський.

    Увечері того ж дня електрички не курсуватимуть за такими напрямками:

    • №7416 від ст. Борщагівська;
    • №7423 від ст. Дарниця;
    • №7424 від ст. Борщагівська;
    • №7431 від ст. Дарниця.

    У вівторок, 18 січня, вранці, скасовуються рейси за такими напрямками:

    • №7307 від ст. Дарниця;
    • №7308 від ст. Київ-Волинський;
    • №7315 від ст. Дарниця;
    • №7316 від ст. Київ-Волинський.

    Увечері того ж дня електрички не курсуватимуть за такими напрямками:

    • №7416 від ст. Борщагівська;
    • №7423 від ст. Дарниця;
    • №7424 від ст. Борщагівська;
    • №7431 від ст. Дарниця.

    У середу, 19 січня вранці, буде скасовано рейси за такими напрямками:

    • №7307 від ст. Дарниця;
    • №7308 від ст. Київ-Волинський;
    • №7315 від ст. Дарниця;
    • №7316 від ст. Київ-Волинський.

    Увечері того ж дня електрички не курсуватимуть за такими напрямками:

    • №7416 від ст. Борщагівська;
    • №7423 від ст. Дарниця;
    • №7424 від ст. Борщагівська;
    • №7431 від ст. Дарниця.

    Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою. Примітно, що на вище вказані маршрути поїзди не виходять ще з 10 січня, причому за таким же графіком.

    У всіх випадках повідомляють про технічні причини змін графіка.

    Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.

    Нещодавно в одному із вагонів міської електрички невідомі розбили вікно. Працівники залізниці проявили винахідливість і заклеїли вікно рекламою.

    Теги: Telegram Київпастранс
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    У Києві на три дні скасують рейси електрички: список