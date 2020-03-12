  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві напали на головного лікаря інституту раку

    • Розсилка
    <span>Головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка побили біля під&rsquo;їзду його будинку</span> - У Києві напали на головного лікаря інституту раку
    Головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка побили біля під’їзду його будинку

    Лікар вважає, що напад пов’язаний із конфліктом у медичному закладі

    Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко повідомив, що напередодні ввечері на нього скоїли напад.

    Про це він написав у Facebook.

    «Вечір середи 11 березня видався не добрий. Біля 22 години на мене скоєно напад під під’їздом дому двома молодчиками. Не думав, що у 21 сторіччі у столиці європейської держави під камерою спостереження можуть так просто напасти на лікаря, але розумію що деяким реально припікає», - зазначив Безносенко.

    Він додав, що за життя ні з ким не мав конфліктів, «окрім теперішнього в Національному інституті раку».

    «Не треба бути «капітаном очевидністю», щоб зрозуміти ким і для чого це зроблено. Сподіваюсь, що розкриття цього злочину не складе великих проблем для правоохоронних органів. Через забої голови та подерті руки вимушений перенести найближчі операції на пізніше, - повідомив Безносенко.

    Головний лікар Національного інтитуту раку у дописі оприлюднив відео з камери спостереження, на якому зафіксовано момент нападу, а також свої фото після нападу.

    Київ медицина бійка лікар напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ