У Києві напали на головного лікаря інституту раку



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Головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка побили біля під’їзду його будинку

Лікар вважає, що напад пов’язаний із конфліктом у медичному закладі

Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко повідомив, що напередодні ввечері на нього скоїли напад.

Про це він написав у Facebook.

«Вечір середи 11 березня видався не добрий. Біля 22 години на мене скоєно напад під під’їздом дому двома молодчиками. Не думав, що у 21 сторіччі у столиці європейської держави під камерою спостереження можуть так просто напасти на лікаря, але розумію що деяким реально припікає», - зазначив Безносенко.

Він додав, що за життя ні з ким не мав конфліктів, «окрім теперішнього в Національному інституті раку».

«Не треба бути «капітаном очевидністю», щоб зрозуміти ким і для чого це зроблено. Сподіваюсь, що розкриття цього злочину не складе великих проблем для правоохоронних органів. Через забої голови та подерті руки вимушений перенести найближчі операції на пізніше, - повідомив Безносенко.

Головний лікар Національного інтитуту раку у дописі оприлюднив відео з камери спостереження, на якому зафіксовано момент нападу, а також свої фото після нападу.