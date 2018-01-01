У Києві немає дифтерії – КМДА

Ситуація із захворюванням на дифтерію контрольована

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що у Києві випадків захворювання на дифтерію не зареєстровано. Про це повідомляє видання «Радіо Свобода». «Разом із вакцинацією проти кору проводиться і вакцинація проти дифтерії. Якоїсь надзвичайної ситуації в місті із захворюваністю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ситуація із захворюванням на дифтерію контрольована

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що у Києві випадків захворювання на дифтерію не зареєстровано. Про це повідомляє видання «Радіо Свобода».

«Разом із вакцинацією проти кору проводиться і вакцинація проти дифтерії. Якоїсь надзвичайної ситуації в місті із захворюваністю немає», – заявив він.

Журналісти «Главкому» дізнавалися: Скільки коштує щеплення від дифтерії у Києві та регіонах.

Відзначимо, дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом. Коли бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, що руйнує тканини дихальної системи. Захворювання проявляється у вигляді ангіни.

Читайте також: Дифтерія. Фальшива тривога та бойова готовність.