Скільки коштує щеплення від дифтерії у Києві та регіонах

Вакцинуватися можна як за тисячу гривень, так і безкоштовно

В Україні на даний момент є можливість зробити щеплення від дифтерії як безкоштовно у державних клініках, так і за певну суму у приватних, причому ціни на вакцину значно різняться у Києві та регіонах. «Главком» дізнався, де саме і за які гроші можна убезпечити себе від хвороби. Як запевняють у Міністерстві охорони здоров’я, в



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Вакцинуватися можна як за тисячу гривень, так і безкоштовно

В Україні на даний момент є можливість зробити щеплення від дифтерії як безкоштовно у державних клініках, так і за певну суму у приватних, причому ціни на вакцину значно різняться у Києві та регіонах. «Главком» дізнався, де саме і за які гроші можна убезпечити себе від хвороби.

Як запевняють у Міністерстві охорони здоров’я, в Україні щеплення від дифтерії дітям можна зробити безкоштовно цільноклітинною вакциною проти кашлюка, дифтерії та правцю (АКДП), яка забезпечує найкращий захист.

«Вакцинують у кабінетах щеплень поліклінік (безкоштовно)», — повідомили «Главкому» у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

Також існує мережа приватних кабінетів щеплень, де можна вакцинуватися власним коштом. А от безкоштовні щеплення для дорослих не передбачені навіть у державній поліклініці.

Якщо ви оберете варіант вакцинації у приватній лікарні, доведеться викласти чималу суму.

Як дізнався «Главком», у багатьох київських приватних лікарнях вакцина від дифтерії є. Наприклад, щеплення препаратом «Бустрикс» (Бельгія) у лікарні «Медиком» коштує разом з консультацією лікаря – 1150 гривень. У приватній клініці «Борис» таке ж щеплення вартує 515 гривень, а за прийом до лікаря треба віддати ще 490 гривень. У клініці «Добробут» є декілька видів вакцини: від 780 до 1150 гривень. За прийом до лікаря - 490 гривень. Клініка Into Sana пропонує щеплення разом з консультацією лікаря за 1000 гривень.

Не скаржаться на відсутність вакцини від дифтерії і в регіонах. За словами завідувача сімейної амбулаторії №3 Корабельного району Миколаєва Наталії Лаврової, щеплення від кору, дифтерії та правця є безплатним в усіх амбулаторіях міста та області. В умовах загостреної епідемічної ситуації кабінет щеплень працює щоденно, крім днів, коли дітям роблять вакцину проти туберкульозу.

У приватній миколаївській клініці Active Medical перед вакцинацією так само записують на консультацію до лікаря. Попередній огляд коштуватиме у цьому обласному центрі дешевше, ніж у Києві - 315 гривень, а вакцина від дифтерії – від 450 гривень.

Нагадаємо, лікарі стверджують, що наразі в Україні існує загроза поширення дифтерії.

За інформацією МОЗ, для її лікування у країні наявні 900 доз, їх як гуманітарну допомогу Україна отримала наприкінці 2017 року. Крім того, у міністерстві обіцяють закупити протидифтерійну сироватку у 2018-му.

Єдиний спосіб захиститися від хвороби і попередити розвиток небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні 10 років).

«Під час епідемії дифтерії в Україні з 1991-го до 1998 року, спричиненої низьким охопленням дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих, захворіли близько 20 тисяч людей, 696 із них померли», — нагадують у Міністерстві охорони здоров’я.

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