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У Києві нічні заморозки не відступають: якої погоди очікувати на вихідних

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві нічні заморозки не відступають: якої погоди очікувати на вихідних
фото: glavcom.ua

19 жовтня у Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів

На вихідних, 19 та 20 жовтня, у Києві буде суха та сонячна погода, але прохолодна. Вночі місцями очікуються заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як зазначається, 19 жовтня у Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. По області вночі прогнозують сильні заморозки (у повітрі) 0-5°, температура вдень 7-12° тепла. У Києві також очікуються нічні заморозки у повітрі, але менші – всього 0-2°, температура вдень близько 10° тепла.

У Києві нічні заморозки не відступають: якої погоди очікувати на вихідних фото 1

Графік прогнозу на найближчі дні показує, що з понеділка температура повітря вдень зросте на 3-4 градуси, а з вівторка відступлять нічні заморозки.

Нагадаємо, у Карпатах засніжило, а лісами ходять ведмеді. Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що на горі Піп Іван температура повітря знизилася до -8°С.

Теги: Укргідрометцентр повітря погода

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