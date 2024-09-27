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Хмарність та небезпека пожеж: прогноз погоди на 27 вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Хмарність та небезпека пожеж: прогноз погоди на 27 вересня
З 27 по 29 вересня у Києві та області надзвичайний рівень пожежної небезпеки
фото: glavcom.ua

Станом на ранок 27 вересня у столиці температура повітря +18 градусів

Протягом 27 вересня у Києві та області очікується суха та тепла погода. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Середня температура у столиці коливатиметься від 15-17° вночі. Вдень синоптики прогнозують 25-27°. На Київщині вночі очікують від 12 до 17°, а вдень від 23 до 28°. «Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с», – зазначають синоптики.

Станом на ранок 27 вересня у столиці температура повітря +18 градусів. Відносна вологість 82%. Атмосферний тиск 745 мм рт. ст.

Також в Укргідрометцентрі попередили про високу пожежну небезпеку протягом декількох днів. З 27 по 29 вересня у Києві та області, крім Тетерева, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання – відкритого вогню», – зазначили фахівці.

Нагадаємо, загалом в Україні 27 вересня зберігатиметься тепла погода. Буде хмарно із проясненнями. Опадів у більшості регіонів не передбачається, можливий короткочасний дощ у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Хмелницькій областях. 

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Теги: повітря вітер погода Київ Київщина

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