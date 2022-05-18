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    У Києві оголошено штормове попередження

    18 травня в Києві триватимуть пориви вітру 15-18 м/с - У Києві оголошено штормове попередження
    18 травня в Києві триватимуть пориви вітру 15-18 м/с
    фото з відкритих джерел

    До кінця доби в Києві триватимуть пориви вітру 15-18 м/с

    Синоптики попереджають про сильні пориви вітру в Києві. Про це передає пресслужба КМДА.

    «Сьогодні, 18 травня, до кінця доби в Києві триватимуть пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    В КМДА закликають дотримуватись таких рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Нагадаємо, що в Україні цього тижня очікується нестійка прохолодна погода, місцями будуть опади, поривчастий вітер та навіть заморозки. Температура повітря в більшості областей виявиться нижчою за кліматичну норму.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві оголошено штормове попередження