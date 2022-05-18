У Києві оголошено штормове попередження

До кінця доби в Києві триватимуть пориви вітру 15-18 м/с

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру в Києві. Про це передає пресслужба КМДА.

«Сьогодні, 18 травня, до кінця доби в Києві триватимуть пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

В КМДА закликають дотримуватись таких рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, що в Україні цього тижня очікується нестійка прохолодна погода, місцями будуть опади, поривчастий вітер та навіть заморозки. Температура повітря в більшості областей виявиться нижчою за кліматичну норму.