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У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 22:59 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. 

Зазначається, що у столиці існує загроза БпЛА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Про це свідчать дані War Infographics, передає «Главком».

Зазначається, що з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис дронів. А у 2024 році, за то же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів. Зараз 95% Україна збиває або знешкоджує за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше в Києві через нічну атаку виникла пожежа, внаслідок цього столицю затягнуло димом. Зокрема, ворог вдарив по складах, де зберігалися продукти харчування та медикаменти. 

Також вночі постраждав Харків та Дніпропетровщина.

Загалом у ніч на 12 квітня російські загарбники атакували Україну 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Теги: Київ укриття тривога

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