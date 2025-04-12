У Києві оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укриття!

У Києві о 22:59 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Зазначається, що у столиці існує загроза БпЛА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Про це свідчать дані War Infographics, передає «Главком».

Зазначається, що з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис дронів. А у 2024 році, за то же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів. Зараз 95% Україна збиває або знешкоджує за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше в Києві через нічну атаку виникла пожежа, внаслідок цього столицю затягнуло димом. Зокрема, ворог вдарив по складах, де зберігалися продукти харчування та медикаменти.

Також вночі постраждав Харків та Дніпропетровщина.

Загалом у ніч на 12 квітня російські загарбники атакували Україну 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.