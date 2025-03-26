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У Києві викрито три схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві викрито три схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон
Прикриваючись зв’язками у ТЦК та СП, а також закладах охорони здоров’я, організатори схеми пропонували чоловікам призовного віку за гроші виготовити фіктивні медичні довідки та висновки ВЛК 
фото: Націрнальна поліція України

Організаторів однієї зі схем правоохоронці затримали в одному зі столичних ресторанів під час отримання $25 тис. від «клієнта»

У Києві викрито злочинну групу, яка за гроші допомагала ухилянтам виїхати за кордон. Серед організаторів – лікар, який виготовляв фальшиві медичні документи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Повідомляється, що у трьох оборудках ділки діяли за однією і тією ж самою схемою – прикриваючись зв’язками в територіальних ТЦК та СП, а також закладах охорони здоров’я, вони пропонували чоловікам призовного віку за гроші виготовити фіктивні медичні довідки та висновки ВЛК щодо їх непридатності до військової служби. Надалі, за словами поліції, «клієнти» на підставі фіктивних діагнозів отримували можливість безпечно та без перешкод перетнути кордон з метою уникнення мобілізації. Вартість «послуг» у фігурантів була різною – від $6 тис. до $25 тис.  

Поліцейські провели затримання ділків у момент передачі грошей
Поліцейські провели затримання ділків у момент передачі грошей
фото: Націрнальна поліція України
Організаторів оборудки було затримано під час отримання грошей
Організаторів оборудки було затримано під час отримання грошей
фото: Націрнальна поліція України

«Організаторів однієї зі схем – 39-ти та 34-річного мешканців Київщини, правоохоронці затримали в одному зі столичних ресторанів під час отримання $25 тис. від «клієнта». Ще одного організатора – 68–річного пенсіонера, правоохоронці затримали поблизу однієї зі станцій столичного метрополітену, адже саме це місце він визначив для передачі $20 тис.», – йдеться у повідомленні.

Свої послуги організатори оборудки оцінювали від $6 тис. до $25 тис.
Свої послуги організатори оборудки оцінювали від $6 тис. до $25 тис.
фото: Націрнальна поліція України
У Києві викрито три схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон фото 1
фото: Націрнальна поліція України

Також повідомляється, що організаторів іншої оборудки було затримано у столиці. Вони також призначили зустріч для отримання коштів у місцевому закладі харчування. У них, окрім отриманих грошей, поліцейські також вилучили «чорнові» записи, які підтверджували причетність фігурантів до злочинної діяльності. 

Всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення особи через державний кордон України, а лікарю ще й за ч. 5 ст. 27 ст. 336 – сприяння у вчиненні пособництва в ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. 

За словами правоохоронців, підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на заході та півдні України. За результатами комплексних заходів затримано шістьох організаторів оборудок.  Повідомляється. що ділки продавали фіктивні меддовідки про інвалідність або переправляли ухилянтів за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» становила від $5 nbc/ до $15 тис.  з одного клієнта.

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Теги: мобілізація Київ корупція в Україні ухилянти лікар

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