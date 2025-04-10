У весну увірвалась зима. Фоторепортаж з Києва

Квіти на кущах та деревах вкриті снігом

Київ зустрів 10 квітня снігопадом та нульовою температурою, створивши незвичний весняний пейзаж

Сьогодні, 10 квітня, Київ несподівано повернувся до зимової атмосфери. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, який хоч і не вкрив землю суцільною ковдрою, але створив незвичну картину для весняного, вже квітучого, міста.

Попри те, що на календарі вже середина весни, а в місті розквітають перші квіти та дерева, кияни стали свідками справжнього снігопаду. А на вечір температура опустилася до нуля градусів.

У Києві вже почали квітнути дерева фото: glavcom.ua

Абрикосового цвіту не видно за снігом фото: glavcom.ua

У місті вже розквітли перші тюльпани фото: glavcom.ua

Сакури в снігу чекають на потепління фото: glavcom.ua

До Києва несподівано повернулася зима фото: glavcom.ua

Сакури цього року зацвіли раніше через аномально теплий березень фото: glavcom.ua

В Японії цвітіння сакури асоціюється зі швидкоплинністю та ефемерністю людського життя фото: glavcom.ua

Сакура цвіте в Україні весною, зазвичай в квітні або травні фото: glavcom.ua

Поки невідомо, як вплине така погода на стан рослин у майбутньому фото: glavcom.ua

Принишкла під снігом і красуня форзиція, її обожнюють за те, що прокидається і цвіте одна з найперших, але така погода їй також не до вподоби.

Форзиція зазвичай квітне, щойно зійде сніг фото: glavcom.ua

Яскраві квіти форзиції вкрилися снігом фото: glavcom.ua

Сніг з дощем після обіду почав перетворюватися на льодові лещата для рослин фото: glavcom.ua

Нарциси схилили свої ароматні голівки під важким снігом фото: glavcom.ua

Трава, що вже добре підросла, стійко тримає сніговий удар фото: glavcom.ua

Деякі рослини вкрилися льодом до такого стану, що їх важко вгадати фото: glavcom.ua

Рослини під льодовим панцирем мають химерний вигляд фото: glavcom.ua

Молоде листя на рослинах вкрилося льодом фото: glavcom.ua

Наслідки від такого аномального похолодання можна буде побачити згодом фото: glavcom.ua

Рослини стоять в очікуванні весни фото: glavcom.ua

Вдень сніг на авто у Києві не танув фото: glavcom.ua

Вечір у Києві був ще сумніший, аніж день фото: glavcom.ua

Станом на 20:30 температура повітря у Києві тримається на нульовій позначці фото: glavcom.ua

Але, не зважаючи на сумні фото, синоптикиня Наталка Діденко у своєму оптимістичному повідомленні закликала киян не падати духом та готуватися до швидкого повернення весни. Попри нетипову для середини квітня негоду, Наталка Діденко запевнила, що це «зима вже рештки висипає остаточно».