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У весну увірвалась зима. Фоторепортаж з Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У весну увірвалась зима. Фоторепортаж з Києва
Квіти на кущах та деревах вкриті снігом
фото: glavcom.ua

Київ зустрів 10 квітня снігопадом та нульовою температурою, створивши незвичний весняний пейзаж

Сьогодні, 10 квітня, Київ несподівано повернувся до зимової атмосфери. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, який хоч і не вкрив землю суцільною ковдрою, але створив незвичну картину для весняного, вже квітучого, міста. 

Попри те, що на календарі вже середина весни, а в місті розквітають перші квіти та дерева, кияни стали свідками справжнього снігопаду. А на вечір температура опустилася до нуля градусів. 

У Києві вже почали квітнути дерева
У Києві вже почали квітнути дерева
фото: glavcom.ua
Абрикосового цвіту не видно за снігом
Абрикосового цвіту не видно за снігом
фото: glavcom.ua
У місті вже розквітли перші тюльпани
У місті вже розквітли перші тюльпани
фото: glavcom.ua
Сакури в снігу чекають на потепління
Сакури в снігу чекають на потепління
фото: glavcom.ua
До Києва несподівано повернулася зима
До Києва несподівано повернулася зима
фото: glavcom.ua
Сакури цього року зацвіли раніше через аномально теплий березень
Сакури цього року зацвіли раніше через аномально теплий березень
фото: glavcom.ua
В Японії цвітіння сакури асоціюється зі швидкоплинністю та ефемерністю людського життя
В Японії цвітіння сакури асоціюється зі швидкоплинністю та ефемерністю людського життя
фото: glavcom.ua
Сакура цвіте в Україні весною, зазвичай в квітні або травні
Сакура цвіте в Україні весною, зазвичай в квітні або травні
фото: glavcom.ua
Поки невідомо, як вплине така погода на стан рослин у майбутньому
Поки невідомо, як вплине така погода на стан рослин у майбутньому
фото: glavcom.ua

Принишкла під снігом і красуня форзиція, її обожнюють за те, що прокидається і цвіте одна з найперших, але така погода їй також не до вподоби. 

Форзиція зазвичай квітне, щойно зійде сніг
Форзиція зазвичай квітне, щойно зійде сніг
фото: glavcom.ua
Яскраві квіти форзиції вкрилися снігом
Яскраві квіти форзиції вкрилися снігом
фото: glavcom.ua
Сніг з дощем після обіду почав перетворюватися на льодові лещата для рослин
Сніг з дощем після обіду почав перетворюватися на льодові лещата для рослин
фото: glavcom.ua
Нарциси схилили свої ароматні голівки під важким снігом
Нарциси схилили свої ароматні голівки під важким снігом
фото: glavcom.ua
Трава, що вже добре підросла, стійко тримає сніговий удар
Трава, що вже добре підросла, стійко тримає сніговий удар
фото: glavcom.ua
Деякі рослини вкрилися льодом до такого стану, що їх важко вгадати
Деякі рослини вкрилися льодом до такого стану, що їх важко вгадати
фото: glavcom.ua
Рослини під льодовим панцирем мають химерний вигляд
Рослини під льодовим панцирем мають химерний вигляд
фото: glavcom.ua
Молоде листя на рослинах вкрилося льодом
Молоде листя на рослинах вкрилося льодом
фото: glavcom.ua
Наслідки від такого аномального похолодання можна буде побачити згодом
Наслідки від такого аномального похолодання можна буде побачити згодом
фото: glavcom.ua
Рослини стоять в очікуванні весни
Рослини стоять в очікуванні весни
фото: glavcom.ua
Вдень сніг на авто у Києві не танув
Вдень сніг на авто у Києві не танув
фото: glavcom.ua
Вечір у Києві був ще сумніший, аніж день
Вечір у Києві був ще сумніший, аніж день
фото: glavcom.ua
Станом на 20:30 температура повітря у Києві тримається на нульовій позначці
Станом на 20:30 температура повітря у Києві тримається на нульовій позначці
фото: glavcom.ua

Але, не зважаючи на сумні фото, синоптикиня Наталка Діденко у своєму оптимістичному повідомленні закликала киян не падати духом та готуватися до швидкого повернення весни. Попри нетипову для середини квітня негоду, Наталка Діденко запевнила, що це «зима вже рештки висипає остаточно».

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Теги: Київ весна снігопад

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