Кличко заявив, що ремонт на п'яти станціях Борщагівської гілки трамваю добігає кінця



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Капітальний ремонт на Борщагівській гілці швидкісного трамваю

Міський голова повідомив деталі ремонту п’яти станцій

Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео про те, як відбувається капітальний ремонт станцій швидкісного трамваю Борщагівської гілки.

«Тривають активні ремонтні роботи, аби на початку осені пасажири громадського транспорту вже знову могли користуватися послугами швидкісного трамваю. Ми закінчуємо капітальний ремонт одразу п’яти станцій швидкісного трамваю Борщагівської гілки: Гната Юри, Гарматна(НАУ), проспект Перемоги, Польова та Політехнічна», - написав Кличко.

За його словами, це будуть сучасні та комфортні станції. На них вже проклали нові комунікації, оновили трамвайні рейки, зробили нові платформи, вхідні групи та вестибюлі. Також облаштували станції тактильною плиткою для пасажирів з вадами зору. На кожній станції працюватиме пункт безпеки. Для зручності пасажирів встановлюють термінали готівкового та безготівкового розрахунку.

«Ми ремонтуємо не тільки станції, оновлюємо також навколишню інфраструктуру - капітально ремонтуємо підземні переходи та тротуари. Загалом лінією швидкісного трамваю щодобово користуються понад 150 тисяч пасажирів. Тому ми робимо все можливе, аби закінчити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначив мер столиці.