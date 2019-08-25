У Києві відкриють пам’ятник всесвітньо відомому авіаконструктору Ігорю Сікорському



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Кличко показав, як встановлюють пам’ятник Ігорю Сікорському Фото: Вечірній Київ

Пам’ятник, виготовлений за підтримки меценатів

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за кілька днів у столиці відкриють пам’ятник одному з найвидатніших киян – всесвітньо відомому авіаконструктору Ігорю Сікорському.

Про це Віталій Кличко повідомляє на своїй Фейсбук-сторінці.

Пам’ятник, виготовлений за підтримки меценатів, вже встановлюють біля аеропорту, що тепер носить ім’я Сікорського (колишній аеропорт «Жуляни»). Автор монументу – вже відомий киянам архітектор Володимир Журавель (Volodymyr Zhuravel), який створив скульптурну композицію «Діти, що запускають кораблики», встановлену на Поштовій площі, та пам’ятник Іллі Муромцю», – йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що скульптура Сікорського, яку незабаром усі побачать, виготовлена з бронзи, вкритої темно-зеленою патиною. Стоятиме фігура авіаконструктора на стилізованій гранітній напівсфері. Загальна висота пам’ятника з постаментом буде 7,2 м.

«Кияни пишаються тим, що перша в світі авіамодель вертикального злету була сконструйована і запущена саме в нашому місті, в дворі садиби на Ярославовому валу, де мешкала тоді родина Сікорських. І, на жаль, досі місто – вже кілька років – добивається, аби Міністерство оборони, на балансі якого перебуває будинок Сікорського, передало його громаді столиці. Аби ми могли відреставрувати занедбане приміщення», – повідомляє мер Києва.

Ігор Сікорський (25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія – 26 жовтня 1972, Істон, Коннектикут, США) – видатний авіаконструктор українського походження, який працював у США та Російській імперії. Творець перших у світі чотиримоторного літака «Руський витязь» (1913 рік), важкого чотиримоторного бомбардувальника і пасажирського літака «Ілля Муромець» (1914), трансатлантичного гідроплана (1934), серійного гелікоптера одногвинтової схеми (1942). У 1918 році емігрував до США, де 1923 заснував компанію Sikorsky Aircraft. Автор літаків-велетнів «Ілля Муромець» (1913, Росія), Sikorsky S-29-A (США). Конструктор першого в США літака-амфібії.

Нагадаємо, що пам’ятник Сікорському у Києві створять за допомогою 3D принтера.