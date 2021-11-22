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    У Києві палала нова висотка: горіли електрощитові на 12 поверхах (фото, відео)

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    У Києві палала нова висотка: горіли електрощитові на 12 поверхах (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали понад 30 мешканців будинку

    У понеділок, 22 листопада, сталася пожежа у багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги, 67-А у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби об 11:03. До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Як виявилося у 16-поверховому житловому будинку сталося загоряння електрощитових з п’ятого до 16 поверху.

    Із верхніх поверхів, а також з ліфта рятувальники евакуювали 31 людину, з них одну дитину. Проводилися перевірка квартир на наявність у них людей.

    Пожежу було ліквідовано о 12:07.

    На місці пожежі працювало 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу ДСНС.

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    У Києві палала нова висотка: горіли електрощитові на 12 поверхах (фото, відео)
    У Києві палала нова висотка: горіли електрощитові на 12 поверхах (фото, відео)
    У Києві палала нова висотка: горіли електрощитові на 12 поверхах (фото, відео)
    У Києві палала нова висотка: горіли електрощитові на 12 поверхах (фото, відео)
    У Києві палала нова висотка: горіли електрощитові на 12 поверхах (фото, відео)
    У Києві палала нова висотка: горіли електрощитові на 12 поверхах (фото, відео)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі встановлюватиметься правоохоронцями.

    Як відомо, пожежа сталась у нещодавно збудованому ЖК «Нивки парк».

    Як повідомлялося, 21 листопада сталася пожежа в недіючій будівлі на проспекті Георгія Гонгадзе, 8 в Подільському районі столиці.

    У ніч на 22 листопада сталася пожежа на вул. Скіфській,10 у Солом’янському районі столиці, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіло жінки.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    У Києві палала нова висотка: горіли електрощитові на 12 поверхах (фото, відео)