У Києві палала нова висотка: горіли електрощитові на 12 поверхах (фото, відео)
Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали понад 30 мешканців будинку
У понеділок, 22 листопада, сталася пожежа у багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги, 67-А у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби об 11:03. До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
Як виявилося у 16-поверховому житловому будинку сталося загоряння електрощитових з п’ятого до 16 поверху.
Із верхніх поверхів, а також з ліфта рятувальники евакуювали 31 людину, з них одну дитину. Проводилися перевірка квартир на наявність у них людей.
Пожежу було ліквідовано о 12:07.
На місці пожежі працювало 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі встановлюватиметься правоохоронцями.
Як відомо, пожежа сталась у нещодавно збудованому ЖК «Нивки парк».
Як повідомлялося, 21 листопада сталася пожежа в недіючій будівлі на проспекті Георгія Гонгадзе, 8 в Подільському районі столиці.
У ніч на 22 листопада сталася пожежа на вул. Скіфській,10 у Солом’янському районі столиці, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіло жінки.