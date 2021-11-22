У занедбаній будівлі на Виноградарі сталася пожежа (фото)

Вогнеборці ліквідували пожежу в недіючій будівлі

У неділю, 21 листопада, сталася пожежа в недіючій будівлі на проспекті Георгія Гонгадзе, 8 в Подільському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 17:31. На місце виклику було направлено відділення 7 Державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники встановили, що у двоповерховій недіючій будівлі на першому поверсі горіло сміття на площі 50 кв. м.

Пожежу було ліквідовано о 18:11.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, 19 листопада сталася пожежа у багаторівневому паркінгу на вул. Братиславській у Дніпровському районі столиці.