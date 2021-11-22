  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У занедбаній будівлі на Виноградарі сталася пожежа (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 кв. м - У занедбаній будівлі на Виноградарі сталася пожежа (фото)
    Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 кв. м
    фото: ДСНС

    Вогнеборці ліквідували пожежу в недіючій будівлі

    У неділю, 21 листопада, сталася пожежа в недіючій будівлі на проспекті Георгія Гонгадзе, 8 в Подільському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 17:31. На місце виклику було направлено відділення 7 Державної пожежно-рятувальної частини.

    Рятувальники встановили, що у двоповерховій недіючій будівлі на першому поверсі горіло сміття на площі 50 кв. м.

    Пожежу було ліквідовано о 18:11.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У занедбаній будівлі на Виноградарі сталася пожежа (фото)
    У занедбаній будівлі на Виноградарі сталася пожежа (фото)
    фото: ДСНС

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося, 19 листопада сталася пожежа у багаторівневому паркінгу на вул. Братиславській у Дніпровському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У занедбаній будівлі на Виноградарі сталася пожежа (фото)