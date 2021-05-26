Молодику, який кинув запальну суміш у тролейбус, загрожує довічне ув’язнення

Поліція відкрила провадження за двома статтями Кримінального кодексу

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу 27 річним чоловіком тролейбуса. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці затримали киянина, 1993 року народження, який 26 травня на вул. Драйзера кинув пляшку із запальною сумішшю у тролейбус, внаслідок чого розбилось скло та відбулось загорання в салоні.

У результаті інциденту постраждала пасажирка громадського транспорту. Жінка отримала опіки 2 ступеня верхніх кінцівок та шиї. Медики госпіталізували її в лікарню.

27-річного фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ст. 15 ч. 2 та ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, пожежу у тролейбусі ліквідували столичні рятувальники.