Намагався вивезти з України $1 млн: АРМА розшукала активи чиновника, який приховував статки

Працівники управління виявлення та розшуку активів за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних розшукали майно фігуранта

Наразі агенство передає інформацію до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту

Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи службовця одного з органів місцевого самоврядування, який намагався перевезти через кордон України майже $1 млн. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Під час перетину кордону чиновник надав митникам завчасно підроблений документ, щоб приховати походження коштів. За даними слідства, ці кошти були отримані злочинним шляхом.

За словами заступника голови АРМА, працівники управління виявлення та розшуку активів за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних розшукали майно фігуранта.

«Ми розшукали три транспортних засоби, три земельні ділянки, чотири об'єкти нерухомості та частки у статутних капіталах підприємств на майже 30 тисяч гривень, які є у власності цієї службової особи», – зазначив він. Заступник голови АРМА додав, що наразі агенство передає цю інформацію до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту.

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