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Намагався вивезти з України $1 млн: АРМА розшукала активи чиновника, який приховував статки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Намагався вивезти з України $1 млн: АРМА розшукала активи чиновника, який приховував статки
Працівники управління виявлення та розшуку активів за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних розшукали майно фігуранта
фото з відкритих джерел

Наразі агенство передає інформацію до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту

Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи службовця одного з органів місцевого самоврядування, який намагався перевезти через кордон України майже $1 млн. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Під час перетину кордону чиновник надав митникам завчасно підроблений документ, щоб приховати походження коштів. За даними слідства, ці кошти були отримані злочинним шляхом.

За словами заступника голови АРМА, працівники управління виявлення та розшуку активів за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних розшукали майно фігуранта. 

«Ми розшукали три транспортних засоби, три земельні ділянки, чотири об'єкти нерухомості та частки у статутних капіталах підприємств на майже 30 тисяч гривень, які є у власності цієї службової особи», – зазначив він. Заступник голови АРМА додав, що наразі агенство передає цю інформацію до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту.

Нагадаємо, 112 картин з колекції обвинуваченого у державній зраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ та кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука визнано такими, що мають історичну та культурну цінність. Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Також Шевченківський районний суд Києва передав майно київського «Гулівер» бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомила пресслужба суду.

Стало відомо, що Фонд держмайна продав завод, конфіскований у російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, за 103 мільйони гривень. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

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Теги: АРМА майно кордон розслідування чиновник завод

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