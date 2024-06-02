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У Празі росіяни побили українських волонтерів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Празі росіяни побили українських волонтерів (відео)
Росіяни напали на українських волонтерів у Празі
скріншот відео

Напад на українців стався на Старомнєстській площі в центрі Праги

У Чехії, в центрі Праги, група росіян напала на українських волонтерів. Про це повідомила представниця волонтерської організації Prague Maidan у Twitter (X).

За її словами, подія сталася на Старомнєстській площі в центрі Праги. Українські волонтери стоять там щосуботи, на що мають офіційний дозвіл.

Представниця Prague Maidan розповіла, що на неї та її колег, зокрема й чехів, напала група росія. Також вона показала фото своєї закривавленої руки після нападу.

Увага! Відео містять нецензурну лексику

Крім того, на опублікованих відео можна побачити, як росіянка вибиває телефон із рук українців. Також вона та інші росіяни били волонтерів ногами й руками, при цьому викрикуючи нецензурні слова на адресу українців та чехів.

Нагадаємо, що нещодавно в німецькому місті Дортмунд Рурського району 15-річний підліток з України отримав ножові поранення.

Раніше повідомлялося, що у місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа, що у Німеччині, невідомий напав на 15-річного українського підлітка на ґрунті расової ненависті. Українець отримав серйозні травми. 

Крім того, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Також 18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні.

Читайте також: Зростання кількості злочинів у Німеччині. Міністерка внутрішніх справ вирішила взятися за біженців 
Теги: волонтер Чехія українці біженці росіяни

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