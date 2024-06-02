У Празі росіяни побили українських волонтерів (відео)

Напад на українців стався на Старомнєстській площі в центрі Праги

У Чехії, в центрі Праги, група росіян напала на українських волонтерів. Про це повідомила представниця волонтерської організації Prague Maidan у Twitter (X).

За її словами, подія сталася на Старомнєстській площі в центрі Праги. Українські волонтери стоять там щосуботи, на що мають офіційний дозвіл.

Представниця Prague Maidan розповіла, що на неї та її колег, зокрема й чехів, напала група росія. Також вона показала фото своєї закривавленої руки після нападу.

Увага! Відео містять нецензурну лексику

Відео, які ми встигли зняти з хлопчиком-чехом, який теж волонтерить і на якого напав один з мужиків https://t.co/7B3WOfGAZP — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

Крім того, на опублікованих відео можна побачити, як росіянка вибиває телефон із рук українців. Також вона та інші росіяни били волонтерів ногами й руками, при цьому викрикуючи нецензурні слова на адресу українців та чехів.

Нагадаємо, що нещодавно в німецькому місті Дортмунд Рурського району 15-річний підліток з України отримав ножові поранення.

Раніше повідомлялося, що у місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа, що у Німеччині, невідомий напав на 15-річного українського підлітка на ґрунті расової ненависті. Українець отримав серйозні травми.

Крім того, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Також 18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні.