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    У Києві планується масштабна реконструкція двох площ

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    На площу Перемоги чекає реконструкція - У Києві планується масштабна реконструкція двох площ
    На площу Перемоги чекає реконструкція
    Фото з відкритих джерел

    Розробники проєктів реконструкції площі Перемоги та Амурської площі мають спочатку розробити моделювання транспортних потоків

    Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» оголосило тендери на розробку проєктів і кошторисів реконструкцій площі Перемоги та Амурської площі. Очікувана вартість кожного з проєктів – 6 мільйонів гривень.

    Так, розробники обох проєктів муситимуть спершу зробити моделювання транспортних потоків і створити картограму розподілу інтенсивності на перехрестях. Про це пише «Хмарочос».

    Щодо облаштування пішохідної інфраструктури, вимоги до проєктувальників передбачають, зокрема:

    • покриття з безфаскової плитки;
    • вільне пересування людей з інвалідністю і тактильну плитку;
    • пониження бордюрів в один рівень із проїздною частиною по всій ширині переходів; підвищені переходи;
    • безперервні тротуари – тобто підвищення проїзної частини на виїздах з вулиць до рівня тротуару;
    • водовідведення на пішохідних переходах, велопереїздах і зупинках громадського транспорту;
    • додаткове LED-освітлення пішохідних переходів і прилеглих тротуарів у темну пору доби;
    • підвищені острівці безпеки;
    • антипаркувальні стовпчики та боларди;
    • звуження проїзної частини в місцях пішохідних переходів за допомогою напрямних острівців.
    • водночас передбачається встановлення оцинкованої пішохідної направляючої огорожі.

    У частині велосипедної інфраструктури проєкт передбачає:

    • велодоріжки з асфальтобетонним покриттям;
    • велопарковки;
    • дублюючі світлофори для велосипедистів;
    • облаштування стійок (підніжок) для велосипедистів для зручнішого очікування на переході;
    • можливість прибирання велодоріжок від снігу комунальною технікою;
    • розділові смуги між велодоріжкою і тротуаром завширшки 25 сантиметрів, виконані з колотої бруківки;
    • ліхтарі ставити поза межами тротуарів і велодоріжок; підняття велопереїздів до рівня тротуару; додаткове освітлення велосипедних доріжок;
    • передбачається також врахувати напрацьовані рішення сектору розвитку веломережі Департаменту транспортної інфраструктури та прив’язати велодоріжки до до існуючої і запланованої велоінфраструктури.

    Для громадського транспорту проєкти мають передбачати:

    • кассельські бордюри на зупинках;
    • ширші смуги для громадського транспорту,
    • а також міцніше покриття на зупинках для запобігання утворенню напливів та колійності.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани відремонтувати Хрещатик і Майдан Незалежності у 2021 році.

    Наразі триває проєктування оновлення цих об'єктів.

    Проте, остаточне рішення щодо виконання робіт з капітального ремонту Хрещатика саме у 2021 році залишається відкритим.

    Теги: Київ дороги ремонт реконструкція транспорт вулиця
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