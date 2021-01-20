У Києві планується масштабна реконструкція двох площ

Розробники проєктів реконструкції площі Перемоги та Амурської площі мають спочатку розробити моделювання транспортних потоків

Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» оголосило тендери на розробку проєктів і кошторисів реконструкцій площі Перемоги та Амурської площі. Очікувана вартість кожного з проєктів – 6 мільйонів гривень.

Так, розробники обох проєктів муситимуть спершу зробити моделювання транспортних потоків і створити картограму розподілу інтенсивності на перехрестях. Про це пише «Хмарочос».

Щодо облаштування пішохідної інфраструктури, вимоги до проєктувальників передбачають, зокрема:

покриття з безфаскової плитки;

вільне пересування людей з інвалідністю і тактильну плитку;

пониження бордюрів в один рівень із проїздною частиною по всій ширині переходів; підвищені переходи;

безперервні тротуари – тобто підвищення проїзної частини на виїздах з вулиць до рівня тротуару;

водовідведення на пішохідних переходах, велопереїздах і зупинках громадського транспорту;

додаткове LED-освітлення пішохідних переходів і прилеглих тротуарів у темну пору доби;

підвищені острівці безпеки;

антипаркувальні стовпчики та боларди;

звуження проїзної частини в місцях пішохідних переходів за допомогою напрямних острівців.

водночас передбачається встановлення оцинкованої пішохідної направляючої огорожі.

У частині велосипедної інфраструктури проєкт передбачає:

велодоріжки з асфальтобетонним покриттям;

велопарковки;

дублюючі світлофори для велосипедистів;

облаштування стійок (підніжок) для велосипедистів для зручнішого очікування на переході;

можливість прибирання велодоріжок від снігу комунальною технікою;

розділові смуги між велодоріжкою і тротуаром завширшки 25 сантиметрів, виконані з колотої бруківки;

ліхтарі ставити поза межами тротуарів і велодоріжок; підняття велопереїздів до рівня тротуару; додаткове освітлення велосипедних доріжок;

передбачається також врахувати напрацьовані рішення сектору розвитку веломережі Департаменту транспортної інфраструктури та прив’язати велодоріжки до до існуючої і запланованої велоінфраструктури.

Для громадського транспорту проєкти мають передбачати:

кассельські бордюри на зупинках;

ширші смуги для громадського транспорту,

а також міцніше покриття на зупинках для запобігання утворенню напливів та колійності.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани відремонтувати Хрещатик і Майдан Незалежності у 2021 році.

Наразі триває проєктування оновлення цих об'єктів.

Проте, остаточне рішення щодо виконання робіт з капітального ремонту Хрещатика саме у 2021 році залишається відкритим.