Площа перед метро «Арсенальна» оновилася (фото)

На площі перед метро «Арсенальна» замінили бруківку та освітлення

Відреставрували Микільську браму Київської фортеці та прилеглу до неї територію

Напередодні Нового року відкрито реконструйовану площу перед станцією метро «Арсенальна» в Києві.

Крім площі перед метро «Арсенальна», девелоперська компанія A Development з партнерами відреставрували культову для киян Микільську браму Київської фортеці та прилеглу до неї територію. Будівля стане багатофункціональним комплексом і водночас збереже свій статус пам’ятки архітектури. Про це повідомляє відділ комунікації девелоперської компанії.

«Оскільки «Арсенал» разом із колишньою Військовою комендатурою та Микільською брамою є частиною Київської фортеці, відновлювати ці будівлі та лишити площу перед метро «Арсенальна» у занедбаному стані ми не уявляли можливим», - зазначив Олексій Баранов, засновник «А Девелопмент».

За його словами, інвестиції у I чергу реновації площі склали 22 млн грн. Бюджетні кошти на цей проект не були витрачені.

Реконструкція площі тривала 3 місяці. При її реновації девелопер врахував потреби маломобільних громадян і людей з інвалідністю. Під час ремонтних робіт бруківку замінили на 4 тис. квадратних метрів якісного німецького клинкеру, на площі з’явилось 270 погонних метрів зручних лав для відпочинку та зовнішнє енергозберігаюче освітлення.

Спів-інвестором реконструкції виступила компанія UDP під управлінням Quarter Partners Андрія Іванова. Концепцію проєкту реновації площі розробила AVG Group.

Відновлення та відкриття для киян Військової комендатури є продовженням проєкту A-Station (вже реалізований редевелопмент частини території військового заводу «Арсенал»).

Усі разом відреставровані об’єкти - Микільська брама, Військова комендатура, публічний простір перед метро «Арсенальна» та історичні корпуси заводу «Арсенал» - можуть стати центром тяжіння для киян та туристів, які хочуть відкрити для себе історію української столиці.