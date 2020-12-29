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    Новини

    Площа перед метро «Арсенальна» оновилася (фото)

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    На площі перед метро&nbsp;&laquo;Арсенальна&raquo; замінили бруківку та освітлення - Площа перед метро «Арсенальна» оновилася (фото)
    На площі перед метро «Арсенальна» замінили бруківку та освітлення
    Фото: А Девелопмент

    Відреставрували Микільську браму Київської фортеці та прилеглу до неї територію

    Напередодні Нового року відкрито реконструйовану площу перед станцією метро «Арсенальна» в Києві.

    Крім площі перед метро «Арсенальна», девелоперська компанія A Development з партнерами відреставрували культову для киян Микільську браму Київської фортеці та прилеглу до неї територію. Будівля стане багатофункціональним комплексом і водночас збереже свій статус пам’ятки архітектури. Про це повідомляє відділ комунікації девелоперської компанії.

    «Оскільки «Арсенал» разом із колишньою Військовою комендатурою та Микільською брамою є частиною Київської фортеці, відновлювати ці будівлі та лишити площу перед метро «Арсенальна» у занедбаному стані ми не уявляли можливим», - зазначив Олексій Баранов, засновник «А Девелопмент».

    За його словами, інвестиції у I чергу реновації площі склали 22 млн грн. Бюджетні кошти на цей проект не були витрачені.

    Реконструкція площі тривала 3 місяці. При її реновації девелопер врахував потреби маломобільних громадян і людей з інвалідністю. Під час ремонтних робіт бруківку замінили на 4 тис. квадратних метрів якісного німецького клинкеру, на площі з’явилось 270 погонних метрів зручних лав для відпочинку та зовнішнє енергозберігаюче освітлення. 

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    Площа перед метро «Арсенальна» оновилася (фото)
    Площа перед метро «Арсенальна» оновилася (фото)
    Площа перед метро «Арсенальна» оновилася (фото)
    Площа перед метро «Арсенальна» оновилася (фото)

    Спів-інвестором реконструкції виступила компанія UDP під управлінням Quarter Partners Андрія Іванова. Концепцію проєкту реновації площі розробила AVG Group. 

    Відновлення та відкриття для киян Військової комендатури є продовженням проєкту A-Station (вже реалізований редевелопмент частини території військового заводу «Арсенал»).

    Усі разом відреставровані об’єкти - Микільська брама, Військова комендатура, публічний простір перед метро «Арсенальна» та історичні корпуси заводу «Арсенал» - можуть стати центром тяжіння для киян та туристів, які хочуть відкрити для себе історію української столиці.

    Теги: Київ історія реконструкція кияни реставрація
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