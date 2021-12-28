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    У Києві почала зростати захворюваність на грип

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    Минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіло&nbsp;понад 7,6 тис. дітей - У Києві почала зростати захворюваність на грип
    Минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіло понад 7,6 тис. дітей
    фото з відкритих джерел

    Спостерігається зростання захворюваності на грип і ГРВІ серед дітей

    У Києві за минулий тиждень, з 20 по 26 грудня, зареєстровано 14,6 тис. хворих на грип і ГРВІ, зокрема, і на Covid-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 38,1%. Наразі показник захворюваності становить 493,9. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба КМДА.

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 0,3% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7612 (зростання на 2,3%), дорослих – 7017 осіб (зниження на 1,8%).

    У структурі захворюваності діти становлять 52%, а на попередньому тижні – 51%. Із них 53% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4036 випадків.

    До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 623 особи, із них 151 – дитина.

    Як повідомлялося, за тиждень з 13 по 19 грудня в Києві було зареєстровано понад 14,5 тис. хворих на грип і ГРВІ. Тоді спостерігалося зниження захворюваності на 7,5% порівняно із попереднім тижнем.

    Раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого.

    Раніше професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін повідомив, що під час досліджень вчені не виявили будь-яких негативних наслідків від поєднання щеплень від грипу та коронавірусу.

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    Теги: Київ діти грип кияни
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    У Києві почала зростати захворюваність на грип