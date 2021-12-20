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    Грип продовжує атакувати дітей у Києві

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    Минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіло понад 7,4 тис. дітей - Грип продовжує атакувати дітей у Києві
    Минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіло понад 7,4 тис. дітей
    фото з відкритих джерел

    Захворюваність на грип і ГРВІ серед дорослих у Києві знижується

    У Києві за минулий тиждень, з 13 по 19 грудня, зареєстровано понад 14,5 тис. хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 38,3%. Наразі показник захворюваності становить 492,4. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба КМДА.

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 7,5% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 7,4 тис. (зростання на 3,9%), дорослих – 7,1 тис. осіб (зниження на 17%).

    У структурі захворюваності діти становлять 51%, а на попередньому тижні – 45,4%. Із них 53% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 3,9 тис. випадків.

    До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 796 осіб, із них 137 дітей.

    Як повідомлялося, за тиждень з 6 по 12 грудня в Києві було зареєстровано 15766 хворих на грип і ГРВІ.

    Як повідомлялося, імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого.

    Раніше професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін повідомив, що під час досліджень вчені не виявили будь-яких негативних наслідків від поєднання щеплень від грипу та коронавірусу.

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    Теги: Київ грип КМДА кияни
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    Грип продовжує атакувати дітей у Києві