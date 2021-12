В Ізраїлі через спалах пташиного грипу загинули тисячі журавлів

Глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет 28 грудня провів консультації з радниками з національної безпеки на тлі спалаху пташиного грипу в країні. Як повідомляє The Times of Israel, протягом останніх днів через хворобу загинули близько п’ять тисяч журавлів і довелося забивати домашню птицю.

Влада вважає, що спалах пташиного грипу розпочався з мошаву Маргаліот, розташованого біля кордону Ізраїлю з Ліваном. Імовірно, його завіз водій, який розвозив зерно для домашньої птиці.

Після того в північних фермерських господарствах птахи почали стрімко гинути ще раніше, але місцеві фермери вчасно про це не повідомили. Як наслідок, вірус поширився і на інші господарства на півночі Ізраїлю.

Thousands of cranes have been killed by a bird flu outbreak in Israel. It's the biggest wildlife disaster in the country's history. pic.twitter.com/utMfa8hHbX