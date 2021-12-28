В Ізраїлі через спалах пташиного грипу загинули тисячі журавлів

Влада вважає, що хвороба прийшла з місцевості біля кордону Ізраїлю з Ліваном

Глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет 28 грудня провів консультації з радниками з національної безпеки на тлі спалаху пташиного грипу в країні. Як повідомляє The Times of Israel, протягом останніх днів через хворобу загинули близько п’ять тисяч журавлів і довелося забивати домашню птицю.

Влада вважає, що спалах пташиного грипу розпочався з мошаву Маргаліот, розташованого біля кордону Ізраїлю з Ліваном. Імовірно, його завіз водій, який розвозив зерно для домашньої птиці.

Після того в північних фермерських господарствах птахи почали стрімко гинути ще раніше, але місцеві фермери вчасно про це не повідомили. Як наслідок, вірус поширився і на інші господарства на півночі Ізраїлю.

Thousands of cranes have been killed by a bird flu outbreak in Israel. It's the biggest wildlife disaster in the country's history. pic.twitter.com/utMfa8hHbX — DW News (@dwnews) December 27, 2021

26 грудня очевидці повідомили про близько п’ятьох тисяч мертвих журавлів у заповіднику долини Хула, через який щороку мігрують десятки тисяч цих птахів. Заповідну зону закрили до 1 січня.

Міністерство сільського господарства Ізраїлю припускає, що пташиним грипом могла заразитися п’ята частина всіх журавлів у країні. Управління природи й парків Ізраїлю стверджує, що такого спалаху хвороби серед диких птахів в країні ще не було.

Найбільше від спалаху постраждала домашня птиця – курчата й індики. Фермери приспали понад пів мільйона птахів. За оцінками, це призведе до нестачі 14 мільйонів яєць з-поміж 200 мільйонів, які ізраїльтяни споживають на місяць.

Влада Ізраїлю радить громадянам, які вже придбали яйця або м’ясо птиці, ретельно його готувати перед вживанням у їжу.

Наприкінці листопада у Франції стався спалах високопатогенного пташиного грипу.

Також восени Японія повідомила про підозру на спалах пташиного грипу.