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    В Ізраїлі через спалах пташиного грипу загинули тисячі журавлів

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    Пташиний грип вбив тисячі журавлів на півночі Ізраїлю - В Ізраїлі через спалах пташиного грипу загинули тисячі журавлів
    Пташиний грип вбив тисячі журавлів на півночі Ізраїлю
    фото: АР

    Влада вважає, що хвороба прийшла з місцевості біля кордону Ізраїлю з Ліваном

    Глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет 28 грудня провів консультації з радниками з національної безпеки на тлі спалаху пташиного грипу в країні. Як повідомляє The Times of Israel, протягом останніх днів через хворобу загинули близько п’ять тисяч журавлів і довелося забивати домашню птицю.

    Влада вважає, що спалах пташиного грипу розпочався з мошаву Маргаліот, розташованого біля кордону Ізраїлю з Ліваном. Імовірно, його завіз водій, який розвозив зерно для домашньої птиці.

    Після того в північних фермерських господарствах птахи почали стрімко гинути ще раніше, але місцеві фермери вчасно про це не повідомили. Як наслідок, вірус поширився і на інші господарства на півночі Ізраїлю.

    26 грудня очевидці повідомили про близько п’ятьох тисяч мертвих журавлів у заповіднику долини Хула, через який щороку мігрують десятки тисяч цих птахів. Заповідну зону закрили до 1 січня.

    Міністерство сільського господарства Ізраїлю припускає, що пташиним грипом могла заразитися п’ята частина всіх журавлів у країні. Управління природи й парків Ізраїлю стверджує, що такого спалаху хвороби серед диких птахів в країні ще не було.

    Найбільше від спалаху постраждала домашня птиця – курчата й індики. Фермери приспали понад пів мільйона птахів. За оцінками, це призведе до нестачі 14 мільйонів яєць з-поміж 200 мільйонів, які ізраїльтяни споживають на місяць.

    Влада Ізраїлю радить громадянам, які вже придбали яйця або м’ясо птиці, ретельно його готувати перед вживанням у їжу.

    Наприкінці листопада у Франції стався спалах високопатогенного пташиного грипу.

    Також восени Японія повідомила про підозру на спалах пташиного грипу.

    Теги: Ізраїль тварини грип хвороби птахи вірус
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    В Ізраїлі через спалах пташиного грипу загинули тисячі журавлів