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Столичне комунальне підприємство втрапило у скандал через ґрунтосуміш

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столичне комунальне підприємство втрапило у скандал через ґрунтосуміш
Комунальне підприємство та підрядна організація уклали договір на постачання ґрунтосуміші
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Директор підрядної організації з метою заволодіння бюджетними коштами поставив товар, який не відповідає вимогам, зазначеним у документах

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва колишньому директору комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості, а керівнику підрядної організації – у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час постачання ґрунтосуміші для КП УЗН Солом’янського району міста Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури

Слідством встановлено, що комунальне підприємство та підрядна організація уклали договір на постачання ґрунтосуміші. На підставі актів приймання виконаних робіт підприємству були перераховані гроші зі столичного бюджету.

Однак, як з’ясувалось під час слідства, директор підрядної організації з метою заволодіння бюджетними коштами поставив товар, який не відповідає вимогам, зазначеним у документах. Неналежна якість поставленої продукції підтверджується висновком ґрунтознавчої експертизи.

«У свою чергу керівник КП УЗН Солом’янського району м. Києва належним чином не організував роботу підлеглих працівників та перевірку якості поставленої продукції», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до висновку економічної експертизи, сума збитків становить 6,8 млн грн.

Колишньому директору КП УЗН Солом’янського району міста Києва повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України, а керівнику підрядної організації за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Нагадаємо, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості колишній очільниці одного з управлінь КП «Київпастранс». Встановлено, що в 2022 році між приватним товариством та комунальним підприємством укладено договір про постачання електричної енергії на загальну суму понад 537 млн грн. Відповідно до висновків проведених експертиз, КП «Київпастранс» переплатило за вказаним договором майже 11,6 млн грн, чим територіальній громаді Києва завдано збитків на вказану суму.

Також Апеляцiйна палата ВАКС відмовилась пом’якшити запобіжний захід колишньому держсекретарю Міністерства розвитку громад та територій Василю Володіну. Йому призначено тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 20 млн грн. 

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому першому заступнику начальника Головного управління Держземагентства у Закарпатській області. У 2014 році він незаконно передав у приватну власність понад 2,6 гектара земель природоохоронного фонду в Ужгороді. Йдеться про ділянки, які належали до території ботанічного саду Ужгородського національного університету та мали природоохоронне цільове призначення.

Теги: корупція в Україні Київзеленбуд Київ

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