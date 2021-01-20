Стало відомо, де на Київщині проживає найбільше власників елітних автівок

Власники елітних автівок на Київщині сплатили до бюджетів понад 12 млн грн податку

У 2020 році на Київщині власники елітних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів 12,3 млн гривень. З цієї суми 6,5 млн грн забезпечили юридичні особи, решту – 5,8 млн грн – фізичні особи.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Київській області.

Найбільші суми до скарбниць територіальних громад надійшли від платників:

Києво-Святошинського району – 4 мільйони гривень,

Обухівського району – 1,7 млн грн,

Білоцерківського – 1,7 млн грн.

Кому потрібно сплачувати транспортний податок

Якщо з року випуску легкового автомобіля минуло не більше п’яти років (включно) та його вартість перевищує 375 мінімальних зарплат встановлених законом на 1 січня звітного року (у 2021 р. 2,25 млн грн.), то ви маєте сплатити податок. Ставка податку – 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль.

Сплачується податок за місцем реєстрації платника податку, вказаною в реєстраційних документах на автомобіль, та зараховується до місцевих бюджетів.

У 2021 році транспортний податок сплачується за 2021 рік.

Як отримати податкове повідомлення

Податкова служба надсилає повідомлення до 1 липня поточного року, а сплатити податок треба протягом 60 днів з дня отримання повідомлення.

Якщо ви не отримали повідомлення

У такому випадку платнику необхідно звернутись до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних.

Якщо придбали машину протягом року

У такому випадку податок сплачується з того місяця, коли ви придбали автомобіль. А податкове повідомлення-рішення надсилається платнику після отримання інформації про перехід права власності. (Інформація у податкових органах оновлюється приблизно один раз на квартал).

У разі спливу п‘ятирічного віку легкового автомобіля протягом поточного року, податок сплачується з 1 січня до місяця, наступного за тим, в якому вік автомобіля досяг п’яти років. (Тобто, якщо п’ятирічний вік легкового автомобіля закінчується у липні, то податок сплачується до 01 серпня звітного року.)

Якщо ваш автомобіль викрали

Транспортний податок за такий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому це відбулось: якщо машину викрали у липні, то податок не сплачується з серпня. Такий факт має бути підтверджений відповідними документами, зокрема правоохоронними органами.

У разі повернення легкового автомобіля, платнику податків необхідно протягом 10 днів надати до податкової постанову або рішення слідчого, прокурора або рішення суду.

Податковим кодексом України не передбачено пільг для сплати транспортного податку.

За минулий рік платники Київщини спрямували до бюджетів територіальних громад області більше як 16 мільярдів гривень, що на 1,3 млрд грн перевищує показник 2019 року.

Нещодавно податкова міліція Київщини викрила забудовника, який ухилився від сплати податків на суму понад 13 млн гривень.