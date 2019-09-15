Претендентом на Нобеліаську премію миру – 2020 став лідер бразильського племені
Раоні — захисник навколишнього середовища, виступає за збереження Амазонських лісів
Лідера бразильського племені каяпо Раоні Метуктире висунули на Нобелівську премію миру 2020 року.
Про це пише Reuters.
У фонді Дарсі Рібейро, названому на честь одного з перших бразильських антропологів, оголосили, що офіційно запропонували кандидатуру Раоні Норвезькому Нобелівському комітету.
Раоні — захисник навколишнього середовища, виступає за збереження Амазонських лісів. Він став відомим після участі музиканта Стінга в одній із його кампаній з захисту довкілля.
Раоні має велику губну пластину, носить жовтий головний убір з пірʼя папуг ара та сережки.
У віці 89 років Раоні шукає допомогу, щоб зупинити хвилю пожеж в Амазонських лісах. У поширенні вогню він звинуватив президента Бразилії Жаїра Болсонару.
Раніше 16-річну шведську екоактивістку Грету Туеберг теж номінували на Нобелівську премію миру 2020 року.