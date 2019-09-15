Претендентом на Нобеліаську премію миру – 2020 став лідер бразильського племені



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Раоні звинуватив у поширенні вогню в Амазонських лісах президента Бразилії Жаїра Болсонару

Раоні — захисник навколишнього середовища, виступає за збереження Амазонських лісів

Лідера бразильського племені каяпо Раоні Метуктире висунули на Нобелівську премію миру 2020 року.

Про це пише Reuters.

У фонді Дарсі Рібейро, названому на честь одного з перших бразильських антропологів, оголосили, що офіційно запропонували кандидатуру Раоні Норвезькому Нобелівському комітету.

Раоні — захисник навколишнього середовища, виступає за збереження Амазонських лісів. Він став відомим після участі музиканта Стінга в одній із його кампаній з захисту довкілля.

Раоні має велику губну пластину, носить жовтий головний убір з пірʼя папуг ара та сережки.

У віці 89 років Раоні шукає допомогу, щоб зупинити хвилю пожеж в Амазонських лісах. У поширенні вогню він звинуватив президента Бразилії Жаїра Болсонару.

Раніше 16-річну шведську екоактивістку Грету Туеберг теж номінували на Нобелівську премію миру 2020 року.