Разумков зробив заяву щодо легалізації грального бізнесу



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В Україні хочуть «захистити вразливу верству населення від цієї сфери послуг»

Спікер парламенту України Дмитро Разумков заявив, що законопроєкт про гральний бізнес внесе зміни щодо віку користувачів цієї сфери розваг.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна».

За його словами, тепер до казино чи залів з гральними автоматами можна буде потрапити лише з 21 року.

«Лише з 21 року ви зможете потрапити до зали казино або гральних автоматів», – зазначив спікер Верховної ради України.

Також він додав, що будуть й інші запобіжники, які не даватимуть грати дітям та виходити сфері грального бізнесу «за межі здорового глузду».

У той же час Разумков стверджує, що приведення грального бізнесу у відповідність до законодавства є важливим моментом, адже це «захищає інтереси суспільства і людей, як понад нормою були залучені до грального бізнесу».

Він підкреслив, що ймовірно цей законопроєкт буде розглядатись на наступній сесії засідань парламенту, в лютому.

Спікер ВР пояснив, що у законопроєкті мова буде йти про відкриття гральних залів саме в п’ятизіркових готелях та створення залів-автоматів лише при готелях.

«Це дасть змогу залучити інвестиції в цей сектор економіки, і так само обмежити доступ для тих, в кого були проблеми, або є проблеми з гральним бізнесом», – сказав Разумков.

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