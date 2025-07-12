Правоохоронці затримали іноземця, підозрюваного у замовному вбивстві на Троєщині
Чоловіка взяли під варту. Він стріляв у киянина, коли той сідав у машину, щоб їхати на роботу
У столиці затримали 41-річного іноземця, якого підозрюють у вбивстві киянина на замовлення. Прокурори Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Як встановили правоохоронці, 8 липня зранку на житловому масиві Троєщина чоловік у темному одязі та панамі, що закривала обличчя, здійснив два прицільні постріли у 47-річного чоловіка, який сів у свою машину, щоб їхати на роботу. Від кульових поранень голови постраждалий помер на місці.
Відомо, що нападник і жертва не були знайомі, тож можливі неприязні стосунки між ними не могли бути мотивом злочину. Напередодні підозрюваний оглядав територію біля будинку майбутньої жертви.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство, вчинене на замовлення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури Києва здійснюють слідчі Деснянського управління поліції ГУНП в місті Києві, оперативний супровід – УКР ГУНП у місті Києві.
Раніше «Главком» повідомляв, що 8 липня, близько 7 ранку, у Деснянському районі столиці сталося вбивство. Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.
Також «Главком» інформував, що у Голосіївському районі столиці поліцейські встановлювали обставини стрілянини, внаслідок якої загинув чоловік. Зазначалося, що правоохоронці, які прибули за викликом, виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.