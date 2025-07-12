Правоохоронці затримали іноземця, підозрюваного у замовному вбивстві на Троєщині

Чоловіка взяли під варту. Він стріляв у киянина, коли той сідав у машину, щоб їхати на роботу

У столиці затримали 41-річного іноземця, якого підозрюють у вбивстві киянина на замовлення. Прокурори Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Як встановили правоохоронці, 8 липня зранку на житловому масиві Троєщина чоловік у темному одязі та панамі, що закривала обличчя, здійснив два прицільні постріли у 47-річного чоловіка, який сів у свою машину, щоб їхати на роботу. Від кульових поранень голови постраждалий помер на місці.

Відомо, що нападник і жертва не були знайомі, тож можливі неприязні стосунки між ними не могли бути мотивом злочину. Напередодні підозрюваний оглядав територію біля будинку майбутньої жертви.

Чоловіка підозрюють у вбивстві на замовлення фото: Київська міська прокуратура

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство, вчинене на замовлення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Підозрюваного у вбивстві киянина взяли під варту фото: Київська міська прокуратура

Досудове розслідування за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури Києва здійснюють слідчі Деснянського управління поліції ГУНП в місті Києві, оперативний супровід – УКР ГУНП у місті Києві.

Раніше «Главком» повідомляв, що 8 липня, близько 7 ранку, у Деснянському районі столиці сталося вбивство. Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

Також «Главком» інформував, що у Голосіївському районі столиці поліцейські встановлювали обставини стрілянини, внаслідок якої загинув чоловік. Зазначалося, що правоохоронці, які прибули за викликом, виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.