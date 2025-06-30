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Затримано 16-річного українця у справі про подвійне вбивство у Німеччині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Затримано 16-річного українця у справі про подвійне вбивство у Німеччині
Жертв було виявлено на лісовій стежці в неділю
фото з відкритих джерел

У Німеччині затримано 16-річного українця за підозрою у вбивстві жінки та однорічної дитини

Минулими вихідними у німецькому місті Дорстен на лісовій стежці було виявлено тіло 32-річної українки та її однорічної доньки. За даними поліції Реклінгхаузена та прокуратури Ессена, до поліції звернувся 16-річний підліток, який визнав свою причетність до злочину. Його заарештували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ntv.

Підозрюваний є українцем і проживає в Дорстені, як і загиблі жінка та дитина. Поліція виявила тіла в неділю. Спочатку правоохоронці припустили, що це було насильницьке злочинство, оскільки про інцидент повідомили численні свідки.

«Підліток звернувся до служб екстреної допомоги на місце події в неділю ввечері та визнав свою причетність до злочину, повідомляє поліція Реклінгхаузена та прокуратура Ессена. Підозрюваний – українець, який проживає в Дорстені», – йдеться у повідомленні.

Жінку, знайдену мертвою, було ідентифіковано як 32-річну українку, повідомили слідчі. Мертвій дитині був один рік і сім місяців, і вона була дочкою жінки. Обидві проживали в Дорстені.

Жертв було виявлено на лісовій стежці в неділю. Жінку вперше виявила свідок близько 6-ї ранку. Спочатку вона подумала, що жінка спить. Підтвердила смерть жінки та виявила тіло дитини в сусідньому кущі.

З самого початку поліція підозрювала насильницький злочин. Про інцидент повідомили численні свідки. Речниця поліції заявила, що очікується, що розтин буде завершено пізніше сьогодні.

Нагадаємо, уряд Німеччини профінансує виробництво українських бойових безпілотників Ан-196 на суму понад €100 млн. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на джерела в урядових колах, передає «Главком».

Берлін погодився виділити Україні «тризначну мільйонну суму» в євро на закупівлю ударних дронів Ан-196. Передбачається, що за ці кошти українська сторона зможе виготовити кілька сотень одиниць таких апаратів.

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Теги: Німеччина українці вбивство

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