Вбивство українки та її дочки у Німеччині: зʼявилися нові деталі

Експертиза встановила, що українки померли внаслідок насильницької смерті

Триває розслідування про вбивство у Дюссельдорфі двох громадянок України – матері 1992 року народження і доньки 2023 року народження. Інцидент стався неподалік від місця їхнього проживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Слідчі поки не коментують, чи були жертви та підозрюваний знайомі між собою, і що могло їх пов'язувати. Раніше поліція перевіряла версію про зв'язок вбивства зі спробою пограбування, яка сталася у цьому ж районі минулого тижня. Тоді зловмисники напали на 40-річну жінку та її однорічну дитину. Жертву пограбували, поцупивши пару сережок, однак вона не отримала серйозних травм. Згодом поліція заявила, що не встановила зв'язку між цими двома подіями.

За словами правоохоронців, вони дізналися від громадськості багато фактів, які потрібно перевірити. Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що 32-річну матір та її 19-місячну доньку вбили. На цей час 16-річний підліток перебуває під вартою, слідчі дії у цій справі тривають.

Тим часом консульство України у Дюссельдорфі, за наявними даними, вже направило запит до правоохоронних органів Німеччини для з'ясування додаткової інформації. Дипломати працюють над тим, щоб встановити контакт із родичами загиблих і затриманого.

Нагадаємо, минулими вихідними у німецькому місті Дорстен на лісовій стежці було виявлено тіло 32-річної українки та її однорічної доньки. За даними поліції Реклінггаузена та прокуратури Ессена, до поліції звернувся 16-річний підліток, який визнав свою причетність до злочину. Підозрюваний є українцем, який проживає в Дорстені.

До слова, у Бельгії прокуратура повідомила результати розслідування вбивства у місті Хаасроде двох українок – 46-річної жінки та її шестирічної доньки. У вбивстві й підпалі приміщення зізнався 16-річний син жертви.