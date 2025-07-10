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У Рівному чоловік приїхав забирати дружину з поліції п’яним: поліція склала протокол

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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фото: Нацполіція

Приїхала громадянка із чоловіком, який мав ознаки сп'яніння. Після того, як він дочекався дружини, пересів із пасажирського сидіння за кермо та поїхав

У Рівному водійка втекла з місця скоєння ДТП, а пізніше чоловік з ознаками сп'яніння сів за кермо, щоб її забрати з поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію

«Нещодавно на вулиці Кулика та Гудачека сталася ДТП без травмованих: водійка Audi e-tron здійснила зіткнення з Audi A3 та покинула місце події. Інспектори встановили особу порушниці та запросили до управління патрульної поліції, щоб скласти необхідні матеріали: за скоєння ДТП та залишення місця події», – йдеться в повідомленні.

Приїхала громадянка із чоловіком, який мав ознаки сп'яніння. Після того, як він дочекався дружини, пересів із пасажирського сидіння за кермо та поїхав.

«Патрульні одразу його зупинили та запропонували пройти огляд за допомогою алкотестера. Чоловік відмовився, але протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП і постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП все одно отримав», – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному поліцейські затримали чоловіка, який порушував правила дорожнього руху. Під час перевірки у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердив алкотестер – 1,83 проміле. Більше того, номерні знаки не належали його автомобілю Citroen C4. 

Чоловік не погодився з показниками алкотестера (1,83 проміле) і захотів пройти додатковий огляд у медзакладі, де згодом у нього виявили 1,86 проміле.

Також у Вінниці поліція покарала водія, який дозволяв пасажирам вилазити у вікна під час руху авто.

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Теги: алкогольне сп'яніння водій Рівне поліція ДТП

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