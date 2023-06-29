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Зеленський відзначив 419 воїнів державними нагородами

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський відзначив 419 воїнів державними нагородами
Зеленський виступив із промовою на церемонії вручення премії Chatham House 2022
фото: Офіс президента України

Український лідер отримав відзнаку британського аналітичного центру Chatham House

Президент Володимир Зеленський повідомив про три нові укази щодо відзначення державними нагородами 419 наших героїв. Про це він розповів на церемонії вручення премії Chatham House 2022.

«Вдячний за вашу увагу до України та за вашу повагу до України. Українські воїни, весь наш прекрасний народ справді заслуговують найвищих відзнак. Мільйони наших людей воюють і працюють заради нашої свободи, спільної з вами свободи, не лише української, а всіх вільних націй. Я впевнений: ми збережемо свободу. І ваша відзнака, зокрема… Відзнака Chatham House для України – це ще один доказ, що світ вірить в Україну, вірить в українців, вірить у нашу перемогу», – заявив він.

Глава держави подякував Сполученому Королівству за підтримку наших військових. Крім того, він розповів, що сьогодні одразу 419 наших воїнів, чоловіків і жінок, отримали державні нагороди за захист України на полі бою.

«Щодня наші воїни відбивають російські штурми, крок за кроком звільняють нашу землю і людей, щодня ми робимо російську тиранію слабшою – такою, якою вона й має бути, щоб наш світ був у безпеці. За час повномасштабної війни вже понад 49 тисяч наших воїнів відзначені державними нагородами за хоробрість у боях. 245 воїнам присвоєно звання Героя України. Уявіть, які інтенсивні бої відбуваються та які сильні наші люди! Така кількість заслужених нагород за особливу відвагу й сміливість відображає справді масову відвагу та сміливість українців», – підкреслив Зеленський.

Також він закликав завжди підтримувати наших людей, оскільки вони на це заслуговують.

«І я вірю, що вже дуже скоро може настати день, коли український внесок у глобальну свободу та міцність нашого народу будуть відзначені юридичним визнанням нашої держави союзницею вашої держави та всіх вільних націй, членів НАТО.

Треба визнати чесно: мир у Європі – це Альянс. Щоб ніколи знову не повторилася агресія проти того чи іншого європейського народу і щоб ніколи знову не знадобилася така самопожертва воїнів, безпекові інституції, зокрема євроатлантичні інституції, мають реально захищати мир. І тепер це реально лише разом з Україною – вільною, сильною і, звичайно, в НАТО. Лише разом з нашими героями.

Слава всім українським героям! Дякую вам за цей день! Дякую за підтримку! Дякую тобі, Сполучене Королівство!», – завершив президент.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що президент Володимир Зеленський має намір особисто відвідати липневий саміт НАТО у Вільнюсі. Але станеться це лише за умови, що Україна отримає задовільний результат. 

Теги: Володимир Зеленський військові державні нагороди

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