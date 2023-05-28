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Без батька залишилися троє дітей: на Черкащині попрощалися з нацгвардійцем, якого збив суддя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Без батька залишилися троє дітей: на Черкащині попрощалися з нацгвардійцем, якого збив суддя
Нацгвардійця Вадима Бондаренка, який загинув у ДТП на блокпості в Києві, поховали 28 травня
фото: suspilne.media

22-річного Вадима Бондаренка провели в останню дорогу в рідному місті Тальне

У місті Тальне Черкаської області провели в останню путь українського військового Вадима Бондаренка, якого в ніч проти 26 травня збив суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир. Про це повідомляє ТСН.ua.

У центрі Тального зібралися сотні містян. Усі вони несли квіти до тіла загиблого солдата. Прощання супроводжувала почесна варта НГУ.

У військового залишилась дружина та троє дітей – 2 старших від першого шлюбу та 2-річна дівчинка. Також батько і брат загиблого захищають Україну на фронті.

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Навколо лунає плач. Загиблому нацгвардійцеві — 22 роки. Він назавжди лишиться в пам'яті молодим, чуйним та веселим хлопцем, повідомляє «Суспільне».

Поховали Вадима Бондаренка на місцевому кладовищі.

Раніше Печерський районний суд на засіданні обрав запобіжний захід голові Макарівського райсуду Олексію Тандиру – тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави. 

Крім того, повідомлялося, що у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Також суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира.

Вища рада правосуддя дозволила арешт судді, який збив нацгвардійця на блокпосту.

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія

 

Теги: батько квіти дружина суддя

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