Запорізьку АЕС покинув персонал із «Росатома» та частина колаборантів

У Енергодарі наразі перебувають близько 5-6 тисяч працівників ЗАЕС, які фактично є заручниками російської армії

В Енергодарі не передбачено укриттів у разі вибуху на ЗАЕС

Близько сотні працівників «Росатома», а також частина колаборантів, які уклали контракти із російською компанією, покинули Запорізьку АЕС і виїхали з Енергодара. Про це повідомив у коментарі «Українському Радіо» міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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За його словами, у тимчасово окупованому Енергодарі наразі перебувають близько 5-6 тисяч працівників Запорізької атомної електростанції, які фактично є заручниками російської армії. Окупаційна влада не дозволяє їм залишати межі міста, але й на роботу ходити їм не дають, бо тим, хто не уклав контракт із «Росатомом», заблокували перепустки.

«Те, що вони зробили з Каховською ГЕС, досить суттєво вплинуло на настрої тих фахівців, які ще залишаються в місті Енергодар. Вони розуміють, що ворог буде здатен на будь-який крок і розміщення вантажівок із вибухівкою свідчить про те, що окупанти готуються до будь-яких сценаріїв», – зауважив Дмитро Орлов.

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При цьому, наголосив мер, в Енергодарі не передбачено укриттів у разі вибуху на ЗАЕС.

«Проєктно не передбачено, що атомна станція буде атакована військовим шляхом. У будь-яких випадках ядерного та радіаційного характеру на станції, які передбачені в регламентах та інструкціях, місто Енергодар є категорійним. Воно не передбачає укриттів, а передбачає повну евакуацію з міста відповідно до рози вітрів, погодних умов, які будуть на той час. Укриття є тільки в промислових приміщеннях на атомній, тепловій станції, заводах, поряд розташованих», – констатував Орлов.

Дмитро Орлов – міський голова Енергодара фото з відкритих джерел

Мер Енергодара також зауважив, що російські військові зараз «не дуже активно» пересуваються містом. Водночас посилення обшуків може свідчити про підготовку окупантів до чергового «жесту доброї волі».

Раніше повідомлялося, що можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки на Рівненській АЕС – оцінювали можливі загрози для станції.

Крім того, Зеленський повідомив про один із планів Росії щодо підриву ЗАЕС – окупанти хочуть вчинити вибух дистанційно вже після передачі станції Україні.

Також міністерство закордонних справ Росії визнало, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується.

За даними розвідки, російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок окупанти мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що в разі теракту на ЗАЕС, Росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. З технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.