Будинок у Києві, де стався вибух, буде повністю демонтований



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Вибухом зруйновані чотири поверхи будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 Фото: КМДА

Комісія здійснила обстеження сусідніх секцій біля будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 та будинку на вулиці Григоренка, 41

Експертиза причин вибуху у будинку на столичних Позняках триває. Винні в трагедії мають понести відповідальність. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

«Будинок, як і говорили попередньо фахівці, буде повністю демонтований. Вже розробляється спеціальний проект, як це зробити, аби не сталося нових обвалів та щоб не нашкодити сусіднім будинкам. Також спеціальна комісія здійснила обстеження сусідніх секцій біля багатоповерхового будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 та будинку на вулиці Григоренка, 41. До обстеження будинків були залучені фахівці державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», - сказав Кличко.

За висновками інституту, пошкоджень сусідніх секцій та будинку на Григоренка, 41, що могли б спричинити їх обвал, фахівці не виявили. Відтак, штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про повернення мешканців зазначених будинків у свої квартири.

«Висновки ж щодо причин вибуху в будинку зробить Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Експертиза триває. Працюють і правоохоронні органи. І винні в цій трагедії мають понести відповідальність!» - наголосив мер Києва.

Кличко розповів, що місто працює над оперативним відновленням документів постраждалих мешканців будинку на Позняках. Аби люди якнайшвидше отримали грошові компенсації, які вже виділило місто.

«Я вчора двічі зустрічався з постраждалими мешканцями. Ми повинні відновити людям, насамперед, паспорти для того, щоб вони змогли якнайшвидше отримати матеріальну компенсацію. Ці кошти ми вже виділили - від 50 до 100 тисяч гривень на родину. І готові їх видати, але для цього необхідні документи», - наголосив мер Києва.

Також міська влада ухвалила рішення разом з фондом «Майбутній Київ» надати додаткову матеріальну допомогу готівкою. Ці гроші потрібні людям на відновлення документів та на речі першої необхідності. Вони вже пишуть заяви та отримують кошти.

«Щодо нового житла – надати його пообіцяв президент України. І вже видав 12 сертифікатів на квартири. Інші 28 – мають видати протягом місяця. Міська влада вирішить питання з ремонтом квартир, що отримають постраждалі мешканці», - додав Кличко.

Нагадаємо, столична влада ухвалила рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня стався вибух.

25 червня президент Володимир Зеленський вручив ключі від 12 квартир людям, які постраждали від вибуху у київському будинку. Він повідомив, що впродовж максимум півтора місяця ще 28 нових квартир буде передано постраждалим.

21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Загалом рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

23 червня ДСНС повідомила, що під завалами будинку загиблих більше немає, і завершила рятувально-пошукові роботи.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня стало відомо, що у будинку слідів вибухівки не знайшли. Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ.

Комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Київська влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

Столична влада проводить експертизу, за результатами якої буде визначено, які із секцій будинку остаточно непридатні для проживання.