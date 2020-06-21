Вибух на Позняках. Все, що відомо про будинок, де обвалились кілька поверхів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними муніципальних служб, стан будинку за адресою Крушельницька 1/5 був задовільним

Вибух газу стався сьогодні близько 10.00 за адресою вул. Соломії Крушельницької 1/5

Житловий будинок у Дарницькому районі столиці, де сьогодні близько 10.00 пролунав вибух газу, мав кілька високих і низьких секцій, у кожній з яких було 10 поверхів.

За інформацією очевидців, вибух газу зруйнував кілька поверхів.

У ДСНС повідомили, що вибух газоповітряної суміші попередньо зруйнував міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7 поверхів. На місці події працюють співробітники ДСНС та Національної поліції.

Від ДСНС залучено 46 чол. о/с та 9 од. техніки.

За даними муніципальних служб, стан будинку за адресою Крушельницька 1/5 був задовільним.

До відома, будинок перебуває у комунальній власності. Загальна площа приміщень у споруді біля 15 тис. кв. м. Побудований у 1996 році. Загальна кількість квартир у комплексі – 237, 90% з них приватизовані.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 червня, у Києві на Позняках пролунав вибух у житловому будинку.