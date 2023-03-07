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У Києві пройшло прощання із чотирма воїнами «Братства», які загинули на Брянщині (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві пройшло прощання із чотирма воїнами «Братства», які загинули на Брянщині (фото)
Панахида відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі.
фото: censor.net

Поховали українських розвідників на Байковому цвинтарі

У Києві сьогодні, 7 березня, відбулося прощання із бійцями диверсійної групи «Братства»  Максимом Михайловим (позивний «Непийпиво»), Юрієм Горовцем, які брали участь у Революції Гідності («Святоша»), Тарасом Карпюком («Тарасій») та Богданом Ляговим («Аполлон»), які загинули 25 грудня 2022 року на Брянщині (Росія).

Із військовослужбовцями прощалися на Майдані Незалежності. Панахида відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховали українських розвідників на Байковому цвинтарі.

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Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов були професійними диверсантами, які успішно здійснювали операції в тилу ворога, завдяки «бавовні» наводячи жах на Брянськ, Бєлгород і Курськ.

Нагадаємо, 26 грудня український військовослужбовець та лідер організації «Основа майбутнього» Євген Карась підтвердив загибель українських  партизанів, які діяли на території РФ.

Теги: війна росія Євген Карась Максим Михайлов Бєлгород смерть

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