У Києві пройшло прощання із чотирма воїнами «Братства», які загинули на Брянщині (фото)
Поховали українських розвідників на Байковому цвинтарі
У Києві сьогодні, 7 березня, відбулося прощання із бійцями диверсійної групи «Братства» Максимом Михайловим (позивний «Непийпиво»), Юрієм Горовцем, які брали участь у Революції Гідності («Святоша»), Тарасом Карпюком («Тарасій») та Богданом Ляговим («Аполлон»), які загинули 25 грудня 2022 року на Брянщині (Росія).
Із військовослужбовцями прощалися на Майдані Незалежності. Панахида відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховали українських розвідників на Байковому цвинтарі.
Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов були професійними диверсантами, які успішно здійснювали операції в тилу ворога, завдяки «бавовні» наводячи жах на Брянськ, Бєлгород і Курськ.
Нагадаємо, 26 грудня український військовослужбовець та лідер організації «Основа майбутнього» Євген Карась підтвердив загибель українських партизанів, які діяли на території РФ.
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