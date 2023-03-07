У Києві пройшло прощання із чотирма воїнами «Братства», які загинули на Брянщині (фото)

Поховали українських розвідників на Байковому цвинтарі

У Києві сьогодні, 7 березня, відбулося прощання із бійцями диверсійної групи «Братства» Максимом Михайловим (позивний «Непийпиво»), Юрієм Горовцем, які брали участь у Революції Гідності («Святоша»), Тарасом Карпюком («Тарасій») та Богданом Ляговим («Аполлон»), які загинули 25 грудня 2022 року на Брянщині (Росія).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Із військовослужбовцями прощалися на Майдані Незалежності. Панахида відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховали українських розвідників на Байковому цвинтарі.

12 фото На весь екран























Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов були професійними диверсантами, які успішно здійснювали операції в тилу ворога, завдяки «бавовні» наводячи жах на Брянськ, Бєлгород і Курськ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 26 грудня український військовослужбовець та лідер організації «Основа майбутнього» Євген Карась підтвердив загибель українських партизанів, які діяли на території РФ.