Похорон буде приватним: де і коли відбудеться прощання з Пеле

З легендарним футболістом попрощаються члени родини та близькі друзі

У понеділок вранці, 2 січня, тіло Пеле буде доставлено з лікарні на стадіон «Віла Белміро» в Сантусі. Протягом доби – з 10-ї ранку понеділка (2 січня) до ранку вівторка (3 січня) всі охочі зможуть попрощатися з Пеле. Труна з його тілом перебуватиме у центрі поля стадіону. Про це повідомляє santosfc.com.br.

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Після цього тіло футболіста пронесуть вулицями міста та доставлять на цвинтар. Ця процесія йтиме вулицях Сан-Паулу, зокрема повз будинок 100-річної Селести, матері Пеле.

Пеле буде похований на цвинтарі Ecumenical Necropolis Memorial. Там відбудеться закрита частина церемонії, під час якої з легендарним футболістом попрощаються члени родини та близькі друзі.

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Пеле – єдиний гравець в історії футболу, який тричі ставав чемпіоном світу. Він вигравав цей титул у 1958, 1962 та 1970 роках. На клубному рівні він виступав за бразильський «Сантос» та американський «Нью-Йорк Космос».

Нагадаємо, у Бразилії оголошено триденну загальнонаціональну жалобу.

Пеле помер на 82-му році життя після тривалої боротьби з раковою хворобою. У Бразилії через його смерті оголосили траур на три дні.

Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) виступав на професійному рівні за клуби «Сантос» (1956-1974) та «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів. Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

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Пеле є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією цілої низки інших організацій та ЗМІ.

Згідно з дослідженням International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), бразилець замикає топ-3 найкращих бомбардирів на офіційних турнірах вищого рівня (762 голи) слідом за Ліонелем Мессі і лідируючим Кріштіану Роналду. З урахуванням товариських поєдинків за всі команди Пеле відзначився 1283 забитими м'ячами.

У 1995-1998 роках легендарний футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії.